La expresidenta de Indecopi Hania Pérez de Cuéllar enfatizó que la persona ideal para ocupar el puesto que dejó días atrás por decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, no debe presentar conflictos de interés . Bajo ese argumento, la magister en Políticas de Desarrollo Económico y Social, indicó que el nuevo funcionario de confianza debe tener solvencia moral y ética. Además de acreditar estudios académicos, experiencia profesional y capacidad de diálogo y articulación.

Este descargo lo hizo luego que el último miércoles 15 de septiembre, Hania Pérez de Cuéllar se refiriera a través de sus redes sociales al padre del nuevo jefe de Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, quien dejó entrever en una entrevista que para ocupar el cargo es requisito indispensable ser abogado colegiado. En consecuencia, en su cuenta de Twitter no dudó en aclarar que “ no es requisito necesario lo vertido, pues solo basta como mínimo cinco años de experiencia en similares puestos ”.

Líneas más abajo publicó: “ Mis títulos universitarios sí están registrados en Sunedu. He salido con la frente en alto y, sobre todo, con la consciencia y la moral tranquila ”

Pérez de Cuéllar respondió luego que, de acuerdo a las publicaciones de diversos medios de comunicación, Julián Palacín Fernández, padre del nuevo titular de la entidad que presidía, citará el Decreto Legislativo n.° 1033 como defensa por los diversos cuestionamientos que recibía su primogénito.

No obstante, la respuesta de la extitular de Indecopi no tardó, quien publicó: “ Le sugiero al señor Palacín Fernández que hable siempre con la verdad. Según el DL 1033, no es requisito ser abogado colegiado con mínimo cinco años de experiencia ”.

Hania Pérez de Cuellar se pronuncia. Foto: Twitter

Defiende a su hijo por ocupar el cargo de Indecopi

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Julián Palacín hijo es militante de Perú Libre desde septiembre de 2020. Entre agosto de 2017 y octubre de 2019, estuvo inscrito en Todos por el Perú, partido político por el que Julio Guzmán fue candidato presidencial en 2016.