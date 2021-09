El exministro del Interior y docente de la Universidad del Pacífico José Luis Pérez Guadalupe responde sobre las denunciadas relaciones entre el gobierno y sectores radicalizados vinculados con el Movadef. También hace una evaluación de la marcha de la gestión de Pedro Castillo.

¿Es de los que cree que el gobierno se encuentra rodeado por el Movadef, por simpatizantes de Sendero Luminoso...?

De hecho. Hay gente en el gobierno cercana o perteneciente a Movadef, investigados, incluso con partes policiales…

Se refiere a Iber Maraví.

Así es. La respuesta que dan es inadmisible. Dicen: “No tiene sentencia”. Pero es que ni siquiera se presentó, no había manera. Y en esa época no te podían ni procesar en ausencia. Eso no indica absolutamente nada. Extraño de los anteriores gobiernos, sean de la línea que sean, que por lo menos había un pudor, una vergüenza política. Si nombraban a alguien en algún cargo y le destapaban algo, inmediatamente lo retiraban.

Para evitar que escalara una crisis.

Claro. A ver, lo retiraban por incapacidad, por corrupción, por terrorismo ni que se diga. ¿Ahora? Es lo más normal del mundo. Usted me pregunta sobre la relación (con SL), bueno, tan clara es que mire la tibieza frente al cadáver de Guzmán. El premier Bellido no es capaz de condenar al terrorismo. Condena “actos terroristas” y lo mezcla con esterilizaciones forzadas. No le sale, pues. Hay una mezcla entre no querer plantar cara contra SL y las líneas radicales de la izquierda con incapacidad. El hecho de que SL haya sido derrotado militarmente, no significa que…

¿Ideológicamente lo esté?

Exacto, que ideológicamente la línea de SL u otras estén también derrotadas. El asunto acá es ideológico. En la medida que alguna gente sustente ese pensamiento y un sector de la población la vote, representa un riesgo. Ahora, ¿cómo llegó Castillo a presidente? Se le apareció la Virgen tres veces. Sin pandemia no hubiera sucedido esto.

Es probable.

Y hay algo adicional: el antifujimorismo. El desgaste de la clase política, el cansancio de la gente menos favorecida, el aumento de la pobreza, todo eso llevó a un ambiente de protesta. El asunto es que Castillo sigue siendo un agitador de plazuela: no ejecuta. Estamos ante un gobierno asintomático. No hay ningún indicio de que Castillo esté gobernando.

El secretario general del Fenate, Segundo Vásquez, declaró en La República: “SL es una organización política… ¿que ha cometido actos de terrorismo? Ha cometido. El Ejército también”. Como sabe, el Fenate es el gremio magisterial cercano a Castillo. ¿Qué piensa?

Es que de nuevo: cuando no haces un deslinde del terrorismo, ya no explicas, sino que te justificas. Claro, tienen que mantener un revestimiento democrático, pero está claro de qué pie cojean, por dónde van.

Uno de los temores en la campaña era que este gobierno tuviera una deriva autoritaria, incluso se hablaba de dictadura comunista. ¿Ve algo que le haga pensar que hacia allá vamos?

Veo el tufillo de que quieren ir por ahí y si no lo hacen…

¿Es porque no pueden?

Porque está la prensa, la oposición…

¿La oposición?

Bueno, a ver. Acá tenemos extremos, un cerrocastillismo y un fujiporkysmo. Y ninguno es alternativa. Sí creo que si el gobierno no ha llegado a más, es porque hay quejas y en el Congreso algunos congresistas hacen su labor. Si por ellos fuera, avanzarían a lo que Cerrón quiere. Esa es la impresión que me da. Creo que el mayor intangible de un político es la credibilidad. Y Castillo la ha ido perdiendo. Hay dos opciones que las he ido balanceando y ya no sé por cuál inclinarme. Cuando pusieron a Bellido, yo dije que era una estrategia de Cerrón para forzar el cierre del Congreso. Pero con los demás nombramientos, con gente que no cumple los requisitos, uno se pregunta si esto es para petardear la democracia o incapacidad, o mezcla de los dos. Este es un gobierno asintomático que prometió el cambio y lo que tenemos es un placebo. No hay gobierno. Castillo no gobierna.

Contradictorio, ¿no? Decían que este iba a ser un gobierno dictatorial, comunista, que nos iba a tener a todos del cuello. Ahora el problema es que Castillo no gobierna.

Pero no sería tan contradicción, porque este desgobierno sería una forma de dictadura, de no permitir que la democracia avance. Es minar las instituciones. La gente tenía la esperanza de un discurso de izquierda moderada y a eso jugó Castillo. ¿Qué nos quedaba? Elegir entre una organización criminal y una desorganización criminal. Ganó la última.

¿Vio lo que le ocurrió al exfiscal Avelino Guillén?

Rechazo la violencia venga de donde venga, más aún contra un fiscal que cumplió muy bien con su función. Ha sido mi alumno en una maestría de Derecho Penal. Me indignó. Es el resultado de esta gran polarización que ya ingresa a una etapa de confrontación.

¿La Policía debe investigar y perseguir a gente como La Resistencia?

La PNP persigue delitos…

¿Y esto no es un delito?

A eso voy. Lo que yo creo es que la PNP está investigando a este grupo llamado La Resistencia, y todo lo demás. Cualquier grupo extremo que ponga en riesgo la seguridad del país es investigado. Que no sea evidente no significa que no lo haga.

Lo que ocurre es que el general Óscar Arriola dio a entender que solo se puede procesar por terrorismo a SL o al MRTA. Y el terrorismo también puede ser de derecha, ¿no?

Ha sido una frase poco feliz. La PNP está para perseguir delitos, no solo a grupos calificados como delincuentes. Si esta agresión califica como delito y eso lo ve la Fiscalía, entonces hay que perseguirlo. Sería ingenuo pensar que el terrorismo solo es de SL o del MRTA, puede haber terrorismo de derecha.