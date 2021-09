El presidente Pedro Castillo aseguraba, durante la campaña electoral, que en su gobierno no habría repartijas en el Estado. Sin embargo, el también dirigente de la Fenate Perú aún no da señales de cumplir dicha promesa.

El nombramiento más reciente del gobierno del lápiz fue la del excandidato al Congreso de Perú, Julián Palacín Gutiérrez, como el nuevo presidente del Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectural (Indecopi).

Palacín conformó un Equipo Revisor de Transferencia de Gestión. Tres personas fueron designados en esta comitiva: Abel Santibañez, Ayrton Minchan y Víctor Portail Chávez.

Santibañez tiene en curso una investigación en etapa preparatoria por los delitos de colusión, peculado y malversación de fondos por haber firmado órdenes de servicio y contrataciones presúntamente irregulares en el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entre los años 2016 y 2018, durante la gestión del exmagistrado Guido Aguila Grados, procesado por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Este pesquisa fue iniciada en 2018 por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia. Santibañez era director general del hoy desactivado CNM. Luego paso a trabajar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La JNJ, tras tomar conocimiento de la denuncia, le abrió un proceso administrativo en diciembre del 2020 que concluyó con su destitución del cargo como jefe de la Oficina Comunicación el 7 de mayo de este año.

De acuerdo con información obtenida por este diario, Santibañez transgredió el numeral 6 del artículo 7 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, a raiz de las pesquisas que lo sindican como sospechoso de haber pagado la organización de eventos y seminarios que no habrían ocurrido.

Recientemente, SERVIR anuló el 3 de setiembre su destitución para que se reincorpore a la Junta Nacional de Justicia, tras determinar que la entidad falló en fundamentar la sanción contra Santibañez y violó el principio de tipicidad. Consultado por este diario, el también docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) alegó que se reintegró a la entidad, “pero he dicho que no regresaré a trabajar ni cumpliré labores”. “Espero que primero me paguen los meses que no me pagaron (durante mi destitución)”, agregó.

Dijo, además, que se encuentra de licencia sin goce de haberes en esta institución y que, por ahora, solo se dedice a la docencia y revisar el proceso de transferencia que le ha encargado Palacín. Este diario le preguntó cómo llegó a ser elegido por el nuevo presidente de Indecopi para tal encargatura. Respondió que lo conoce desde hace pocos meses.

“Lo que tenemos son amigos en común y estamos aquí por referencias”, dijo. “Yo no pertenezco al partido (Perú Libre), tengo conocimientos de transferencia . La transferencia tiene que ver con cuestiones administrativas”, añadió.

Sobre su investigación por colusión, respondió que lo investigan “porque la Contraloría no encontró toda la documentación y presume que los servicios no se habrían dado”. “Yo estoy de acuerdo con el trabajo de la Fiscalía”, expresó.

Además de Santibañez, en el Equipo de Transferencia tiene como segundo integrante a su exalumno Ayrton Minchán, quien es comunicador social y durante la campaña electoral era el encargado de la agenda de prensa del abogado Julián Palacín Fernández, padre del presidente de Indecopi.

Este diario buscó la versión del titular de este organismo, pero al cierre de esta nota no respondió. Le preguntamos a su papá sí podía contactarnos con él. Tampoco hubo respuesta.

Tres miembros del Equipo de Transferencia

Abel Santibañez es el responsable del Equipo Revisor. Los dos integrantes son Víctor Portal Chávez y Ayrton Minchán. Este último, según fuentes de la UNMSM es muy cercano a Santibañez. En su perfil de Linkedin figura una recomendación del abogado.

Durante la campaña electoral, Julián Palacín Fernández fue coordinador del plan de gobierno en el sector transportes para la candidatura de Pedro Castillo.