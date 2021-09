El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se pronunció sobre la falta de respeto hacia un reportero de un canal de televisión y señaló, durante la inauguración de una planta de oxígeno en Villa María del Triunfo, que, si el profesional de prensa se ha sentido ofendido por sus palabras, entonces le pide disculpas.

“Lo que sucedió es lo siguiente: el hermano periodista nos ha preguntado la misma preguntado una, dos y tres veces. Yo creo que, con todo respeto, no es la forma. Si me preguntan una, respondo; dos, respondo; tres, respondo. Entonces yo pienso que eso es ya una burla. A nadie, por más que yo sea lo que fuera, me van a preguntar la misma pregunta”, declaró Bellido en diálogo con los medios de comunicación, contando su versión.

“(Como) pensé que no me dejaba entender en castellano bien, entonces le respondí en quechua y eso no es ninguna ofensa, de ninguna manera. Y también le dije o ‘es que no escuchas lo que estoy hablando’. Queridos hermanos de la prensa, si por eso nuestro hermano periodista se ha sentido ofendido, no tengo ningún problema de pedir las disculpas ”, agregó.

El hecho ocurrió el último 14 de setiembre durante la supervisión que hizo el primer ministro junto al viceministro de Vivienda en la zona afectada por aniegos en San Juan de Lurigancho. Y lo que se escuchó en las grabaciones fue una falta de respeto por parte de Bellido Ugarte al periodista.

“La reactivación progresiva, mañana a las 7.00 a. m. estamos acá. (...) Tienes que lavarte el oído, no escuchas”, fue lo que le dijo el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al reportero.

Periodista se pronunció

El hombre de prensa al que le faltaron el respeto fue Jorge Malmborg, de Latina, y él utilizó su cuenta de Twitter para expresar algunos comentarios sobre lo ocurrido en San Juan de Lurigancho.

“Señor premier Guido Bellido, al decirme que me limpie los oídos, hoy más temprano en SJL, no solo me ofende a mí como profesional, también a millones de peruanos que solo esperan que aclare dudas y acusaciones, que tiene por montones. Le sugiero mejor ánimo para responder preguntas”, escribió.