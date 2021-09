Congreso aprobó proyecto de ley para establecer destino de cadáveres condenados por terrorismo

Con 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones , el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación los proyectos de ley 191, 195 y 203, que proponen establecer el destino de cadáveres de internos que venían cumpliendo condena por delitos de traición a la patria o terrorismo. Este proyecto está motivado por el fallecimiento del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y la polémica que se desató al no saber cómo proceder con sus restos.

Durante la sesión plenaria, la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, informó que sus padres fueron asesinados por militantes de Sendero Luminoso cuando vivían en Ayacucho. La parlamentaria tomó la palabra y dijo que la muerte de Abimael Guzmán le trae mucho terror y dolor, debido a que perdió a sus seres queridos a los pocos meses de haber nacido.

Anteriormente, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, reconoció que Guzmán Reinoso fue un terrorista que había cometido graves crímenes y asesinatos contra los ciudadanos peruanos y que debe ser tratado como tal. No obstante, mencionó que el Congreso no debería debatir el hecho de no entregar sus restos a sus familiares, ya que coloca al Parlamento al nivel de quienes actuaron de forma sanguinaria.

“Coincidimos que Abimael Guzmán es un terrorista y merece todo nuestro repudio, pero he señalado algo que creo que es importante decir porque, una de las grandes tareas que tenemos los congresistas es hacer un poco de pedagogía, no ser parte de la barra brava que a veces quieren convertir el hemiciclo”, manifestó a la prensa.

Castillo tras muerte de Abimael Guzmán: “Nuestra condena al terrorismo es firme e indeclinable”

Pedro Castillo, presidente de la República, se pronunció luego de que se dio a conocer la muerte del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en horas de la mañana de este sábado.

“Falleció el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, responsable de la pérdida de incontables vidas de nuestros compatriotas. Nuestra posición de condena al terrorismo es firme e indeclinable. Solo en democracia construiremos un Perú de justicia y desarrollo para nuestro pueblo”, sostuvo Castillo en un tuit.