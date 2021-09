El congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP) Héctor Acuña, hermano de César Acuña, se solidarizó con el ex fiscal supremo Avelino Guillén, quien fue agredido verbalmente por simpatizantes del fujimorismo cuando salía de un supermercado ubicado en San Borja. El hecho causó indignación en la ciudadanía, ministros y legisladores.

“ Me solidarizo y condeno el cobarde ataque al ex fiscal supremo Avelino Guillén. Aunque existan muchas diferencias, bajo ninguna circunstancia se debe perder el respeto ni el debate alturado. La violencia, venga de donde venga, jamás será una salida para resolver los conflictos”, expresó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

El incidente ocurrió en un pequeño supermercado ubicado en la calle Remington, en San Borja. De acuerdo a las cámaras de seguridad, los agresores —un señor y una señora— se encontraban en la panadería del local y se dieron cuenta de que Avelino Guillén se estaba acercando.

Cuando llegó Guillén a la panadería, los dos señores empezaron a insultarlo. El ex fiscal supremo, entonces, pasó a retirarse tras finiquitar su comprar. Y cuando salió, había una tercera persona que empezó a grabarlo, y que también lo agredió verbalmente.

En diálogo con este medio, Guillén contó: “Yo llegué alrededor de las 7 de la noche a ese lugar, donde acostumbro a comprar todas las noches, y al momento de recoger el pan un sujeto que estaba en compañía de una señora me comenzó a insultar sin ningún motivo , con el clásico ‘terruqueo’, lanzando palabras como ‘terrorista’, de que por mi culpa Sendero Luminoso está en Palacio de Gobierno y que seguramente estoy llorando por la muerte del terrorista Abimael Guzmán”.

“Ese tipo de insultos los profirió dentro del local, al momento que yo recogía el pan. Al parecer me ha estado esperando porque él no recogió nada, simplemente estaba parado en el mostrador con una persona. (...) Los insultos tuvieron dos componentes, uno es el ‘terruqueo’ fuerte, y hubo amenaza de agresión física. Eso lo dijo claramente, aunque creo que en el video no se escucha”, agregó el ex fiscal supremo, quien ya ha puesto la denuncia respectiva.

Publicación de Héctor Acuña.

Congresistas expresan su solidaridad con Guillén

Además de Héctor Acuña, la congresista de Juntos por el Perú Sigrid Bazán también se pronunció sobre la agresión a Guillen y calificó el ataque verbal como un acto cobarde. “Mi solidaridad con Avelino Guillén frente a la miserable y cobarde agresión verbal que sufrió anoche. Rechazamos totalmente estos actos de violencia y odio. ¡Basta de acoso!”, manifestó.

A su turno, Isabel Cortez indicó: “Mi solidaridad con Avelino Guillén por la agresión sufrida por desadaptados de la mafia naranja. Por más gritos y ataques que hagan no borrarán la memoria de que Guillén fue el juez que metió preso a un corrupto y violador de derechos humanos: Alberto Fujimori”.

En tanto, Jorge Montoya de Renovación Popular señaló: “Me solidarizo con el señor Avelino Guillen. Nuestras diferencias ideológicas, políticas o de cualquier índole no deben ser causantes de insultos o agresiones verbales hacia nadie”.