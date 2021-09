El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, brindó más detalles de la demanda de amparo que presentó la institución que preside ante la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que los restos del excabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, no sean entregados a familiares y sean cremados.

“La ley de cementerios peruana establece que los cementerios deben tener fosas y cinerarios comunes para las personas que no tienen identidad. En una fosa común se ponen cadáveres de personas no identificadas y en un cinerario se ponen cenizas de personas no identificadas. Lo que pedimos al juez es que, en un acto reservado, él ordene la disposición de estas cenizas en un cinerario común, donde obviamente habrá una anonimización de las cenizas ”, explicó Soria a TV Perú.

Asimismo, ante la propuesta de lanzar los restos incinerados del terrorista Guzmán Reinoso al mar planteada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, así como por algunos parlamentarios, el procurador aseveró que dicha indicación no está establecida en la ley vigente.

“Nuestro marco de referencia ha sido la ley de cementerios. Ciertamente, en estos proyectos de ley que se van a ver en el Congreso se podría establecer esta posibilidad de arrojarlas al mar, posibilidad que no está en la legislación, pero obviamente podría incorporarse . (...) La solución está en dar una norma de alcance general, que puede establecer todos esos supuestos, entre ellos disponer las cenizas en el mar, un océano, un río, o donde fuera”, agregó Soria Luján.

Parlamento debe establecer nueva ley

Finalmente, Daniel Soria precisó que la demanda presentada solo prevé los restos de Abimael Guzmán. Asimismo, instó al Parlamento a dictar una norma que establezca qué se hará con los cuerpos sin vida de terroristas, a fin de preservar el orden público.