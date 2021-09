El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo reconoció que el fallecido cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, era un terrorista que había cometido graves crímenes y asesinatos contra el pueblo peruano, por lo cual debe ser considerado como el homicida que es. No obstante, mencionó que el Congreso no debería debatir el hecho de no entregar sus restos a sus familiares, ya que coloca al Parlamento al nivel de quienes actuaron de forma sanguinaria.

“ Coincidimos que Abimael Guzmán es un terrorista y merece todo nuestro repudio , pero he señalado algo que creo que es importante decir porque, una de las grandes tareas que tenemos los congresistas es hacer un poco de pedagogía, no ser parte de la barra brava que a veces quieren convertir el hemiciclo”, manifestó a la prensa.

En esa línea, recordó que una de las formas de proceder de Sendero Luminoso era que no entregaba los restos de quienes asesinaban; de otro lado, mencionó que “los elementos paramilitares que sufrimos en la guerra interna”, según señaló la Comisión de la Verdad, hacían lo mismo: no entregaban los cuerpos de quienes exterminaban.

“ Creo que Sendero Luminoso no solamente está derrotado en el plano militar, político y judicial. Creo que hoy el Congreso debería darle también una derrota moral. Existe un protocolo de ley y los cuerpos. Si nosotros creemos que era un acto terrorista, criminal, insano, miserable asesinar gente y no permitir su velación, ¿por qué vamos a actuar de la misma manera?”, cuestionó Bermejo.

Guillermo Bermejo comparó a Guzmán con Fujimori

En otro momento, el parlamentario de Perú Libre manifestó que no se debería sacar una ley “con nombre propio”, refiriéndose a las varias iniciativas de ley que se han propuesto para que quede a potestad de la Justicia decidir qué hacer con los restos del terrorista Abimael Guzmán.