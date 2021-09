RMP sobre el Congreso: “Otorongo no come otorongo”

Rosa María Palacios se refirió a las últimas acciones del Congreso de la República, el cual ha realizado una contrarreforma electoral que perjudicará las elecciones municipales y regionales del 2022.

La abogada recordó que en diciembre del 2018 los peruanos votaron a favor y en contra sobre reformas políticas y constitucionales en un referéndum convocado por el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra.

Asimismo, en marzo del 2019 la Comisión de Reforma Política Alto Nivel, liderada por Fernando Tuesta, presentó al Ejecutivo un conjunto 13 reformas para mejorar la gobernabilidad del país, garantizar instituciones democráticas, credibilidad y transparencia.

“De los 13 proyectos, se presentaron 6 y de los 6 el Congreso fujimorista fileteó bastante y quedó una reforma política, no completa, no total. No se incluyeron proyectos como la bicameralidad”, acotó.

La reforma más importante aprobada por el Legislativo, según RMP, fue el sistema de inscripción de partidos. Agregó que el proyecto bajaba la valla de requisitos para formar una agrupación política, pero aumentaban las condiciones para que un partido permaneciera vigente.

Tras las elecciones 2021, el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) a nivel nacional cuenta con nueve partidos aptos para participar de los próximos comicios.

Un informe de La República señala que la Comisión de Constitución del Parlamento ha aprobado de manera acelerada siete contrarreformas, las cuales tuvieron apoyo de las bancadas: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre, Podemos Perú y Juntos por el Perú.

Por ejemplo, han acordado suspender la aplicación de las elecciones primarias abiertas y universales para los comicios regionales y municipales del 2022. Ampliar hasta el 5 de enero del 2022 el plazo para las afiliaciones a los partidos y extender por 30 días el plazo para cambiar las reglas de juego de las comicios.

“Otorongo no come otorongo. La contrarreforma a todo trapo ¿quién la lidera? la señora Patricia Juárez de Fuerza Popular, que siempre se opusieron a toda reforma política porque esto implica perder sus cuotas de poder”, señaló.