El empresario Francisco Palacios Moreyra fue el hombre que permitió la difusión del primer “Vladivideo” el 14 de setiembre del año 2000. El material audio visual significó el inicio del fin del régimen corrupto del ex presidente Alberto Fujimori.

Palacios un hombre de negocios, pagó US$ 100 000 a cambio de la cinta que estaba en manos de “El Patriota”, Germán Barreda. Ocho días antes, este último le mostró a Luis Iberico, periodista y congresista del Frente Independiente Moralizador (FIM), un extracto de un video donde se observaba al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando US$ 15 mil a Alberto Kouri para que se pase a las filas del fujimorismo, lo que demostraba que el régimen de turno compraba congresistas para tener mayoría en el congreso.

Iberico, le contó sobre este material a su colega de bancada, Fernando Olivera, pero bajo la aclaración que se debía entregar US$ 100 mil por este. Ambos, junto a Gonzalo Carriquiry, secretario general del FIM, buscaron el financiamiento que llegó de las manos de Palacios.

“Palacios fue un compatriota que como nosotros, arriesgó la vida para revelar la corrupción que vivía el país”, comenta Fernando Olivera, al conmemorarse veintiún años de la difusión del primer “Vladivideo”. Lo hace acompañado de la escoba, símbolo político del FIM y cuya figura es logo central de su nuevo movimiento “Frente Esperanza”. Es martes, y “Popy” Olivera, presenta en Arequipa su agrupación política con miras a las elecciones regionales y municipales de 2022.

Controversia

Olivera evita la palabra “pago” cuando se menciona la suma dada a cambio del “Vladivideo”. “No cabe el término pagar, lo que hicimos fue garantizar la vida del informante y de su familia para que se vaya al extranjero”, comenta.

Otro nombre clave de esta historia es el “El Patriota”, Germán Barreda. La cinta en sus manos, le fue proporcionada por el chofer de Matilde Pinchi, la ex cajera de Montesinos . Barreda habría vendido el video sin consentimiento de esta.

Olivera se refiere de forma cauta a “El Patriota”. Varios años después del destape de los Vladivideos, Barreda denunció que el FIM lo estafó. Dijo que se le prometió US$ 1 millón, pago que nunca se cumplió. Olivera e Iberico, han desmentido esta versión.

Veintiún años después de este episodio, Olivera lamenta que no se haya aprendido mucho y la corrupción continúe. “La chica (Keiko Fujimori) por poco llega a ser presidenta. Tenemos un sentenciado por corrupción (Vladimir Cerrón), dirigiendo el país (...) La única solución es la vacancia de Castillo o la disolución del Congreso para poner fin a la inestabilidad. El Perú no se merece este gobierno”, dice.

Candidatos para comicios de 2022 y presidencia

Fernando Olivera anunció la participación del “Frente Esperanza”, en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. Señaló que presentarán candidatos en todas las regiones. En Arequipa, una de sus cartas fuertes sería el actual consejero regional por Arequipa, José Luis Hancco, cuyo rol fiscalizador ha puesto en aprietos a la gestión de Elmer Cáceres Llica.

Olivera no participaría en los comicios. Su pretensión está centrada en las elecciones presidenciales de 2026.

Olivera asegura, que su partido, ya está inscrito en el ROP, esta omisión impidió que sea candidato en 2021.

Con los nuevos requisitos para las elecciones de 2022, los candidatos deben tener un año de militancia como mínimo, en ese sentido, según dijo, hasta el 3 de octubre se centrarán en la afiliación de sus candidatos.