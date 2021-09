Gabinete dividido por rol de Vladimir Cerrón en el Gobierno

No solo una facción de la bancada de Perú Libre (PL) no respalda las declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre el papel de Vladimir Cerrón en el Gobierno. La discrepancia también está en el Ejecutivo.

Ayer, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, sostuvo que lo dicho por Torres no cuenta con suficiente solvencia.

“Me parece que la posición del ministro todavía no es muy solvente. Hasta donde yo sé, Cerrón no participa y no tiene injerencia en el Gobierno. Él (Cerrón) es un ciudadano y puede opinar libremente” , dijo a RPP.

“Es lo correcto y lo real. Las infamias solo buscan fracturar la unidad”, tuiteó Cerrón al compartir las declaraciones de Ramírez por esta red social.

El último domingo, en entrevista con Canal N, Torres advirtió que Vladimir Cerrón sí es una influencia dañina para el Gobierno de Pedro Castillo. “Nadie puede tomar decisiones ahí (en el Poder Ejecutivo) si no tiene una facultad otorgada por la Constitución. No pueden estar ahí personas que no han llegado democráticamente”, indicó.

Luego Cerrón arremetió contra Torres acusándolo de ser el impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre.

El lunes, parte de la bancada de PL emitió un pronunciamiento cuestionando también al titular de Justicia.

“El ministro invitado Aníbal Torres ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes , lo que consideramos inaceptable de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir”, se manifiesta en el comunicado.

Ayer, Waldemar Cerrón, vocero de PL, expresó que la presencia del partido no es para interferir, sino para orientar la vida política del país. “Cualquier ciudadano que sugiere no puede ser dañino para la democracia”, afirmó.

Respecto a que el comunicado fue respaldado solo por un grupo de congresistas de PL, dijo que en la bancada hay diversidad de opiniones. “No significa que haya una ruptura”, anotó.

En entrevista para Exitosa, la congresista Betssy Chávez contó que no conocía de la carta de su bancada contra Torres, pero respaldó su gestión.