Dirigente de Fenate Perú: “Le pediremos al compañero Pedro Castillo que reoriente el Minedu”

El ministro de Educación, Juan Cadillo, señaló que si bien se negociará con la Fenate y el Sutep, la preferencia la tendrá este último por ser el mayoritario. ¿Cómo toman esto? ¿Es un avance, considerando que su gremio tiene días de inscrito?

El señor Cadillo está mal informado, o lo hace adrede, o le sale su camiseta de Patria Roja (que lidera el Sutep). De acuerdo a la normativa, el Ministerio de Trabajo (liderado por su excompañero Iber Maraví) es el que determina qué sindicato es el mayoritario. No nos parece que el señor Cadillo, tan suelto de huesos, afirme eso. Sería bueno que consulte y lea la norma.

Pero el Sutep señala que agrupa a 200.000 docentes y 5.000 auxiliares en todo el país.

El Sutep es un sindicato “cascarón” que no quiere perder la Derrama Magisterial. Nosotros somos federación y agrupamos a varios sindicatos regionales y provinciales, y ahorita somos más de 50.000 que estamos afiliando. Probablemente para fines de setiembre estaremos ya con solicitudes en las 26 regiones, y pediremos la ampliación de afiliación al Ministerio de Trabajo y seremos muchos más. El señor Cadillo está equivocado de cabo a rabo.

¿Se han reunido con él?

Con nosotros, el señor Cadillo ha conversado una sola vez. El día 27 de agosto, y en esa conversación solo ha sido un pasatiempo, porque no hemos llegado a ningún acuerdo. No quiso firmar ningún acta señalando que no conocía nuestra plataforma de lucha. Se quiso retirar, malcriadamente. Nosotros hemos tenido, hasta cierto punto, que alzar la voz para que no se retire porque ese no debe ser el trato hacia los maestros.

Por lo que me dice, se oponen a la labor del ministro Juan Cadillo. ¿Eso no es ir en contra del fundador de la Fenate Perú, el presidente Pedro Castillo?

Mire, nosotros entendemos que el compañero Pedro se ha confiado de sus aliados, porque son ellos los que han sugerido la puesta del señor Cadillo. Por eso estamos pidiendo al compañero, con quien hemos caminado desde hace muchísimos años para tener un verdadero sindicato, que nos dé una audiencia como Fenate Perú para tratar, justamente, la orientación del Ministerio de Educación y solicitarle que corrija esta orientación que para nosotros es continuista del neoliberalismo que aplicaron los ministerios anteriores.

¿Le van a pedir la salida del ministro de Educación?

Nosotros vamos a conversar con el compañero Pedro y, sencillamente, lo que vamos a pedirle es que reoriente la dirección del Minedu y si eso, necesariamente, pasa por la destitución del señor Cadillo, así tiene que ser... Así tiene que ser.

¿El presidente Castillo ya les ha aceptado la reunión?

No, todavía. Pero nosotros queremos cita pública. No como la otra vez que se nos hizo ingresar por la noche y un programa televisivo lo tomó como que estábamos entrando escondidos. Desgraciadamente en el registro de Palacio nos pusieron como integrantes del Ministerio de Energía y Minas, y ni sabíamos. Nosotros estamos pidiendo que sea una entrevista oficial entre una federación, que representa al magisterio, y el presidente, que ha salido de nuestras canteras. Y que ha dicho en campaña que va a hacer cambios en educación.

¿Qué nos dice sobre sus afiliados vinculados al Movadef?

Mire, no hay ninguna sentencia del Poder Judicial que los condene por esa situación. Lo que pasa es que hay una persecución y terruqueo de los dirigentes maestros que pertenecemos a la Fenate Perú. Hay una campaña de la derecha fascista, que está loca por botar al compañero Castillo, que sataniza a los reales dirigentes populares que no estamos metidos desde ahora, sino desde hace mucho tiempo con la problemática de nuestro pueblo. Formamos parte de los frentes de defensa, bregamos que a nuestros pueblos les hagan obras, que no haya contaminación minera. Por eso cuando no nos hacen caso, hacemos plantones en las carreteras, pero nos acusan de que estamos interrumpiendo las vías carrozables, y para los jueces eso es fácil.

Su compañero Tito Rojas, vinculado al Movadef, ingresó a la PCM. ¿Considera normal eso?

Ya, prácticamente, lo han levantado como si fuera un cuco. Él fue con sus compañeros de Puno, porque también es del frente de defensa. Puno tiene muchos problemas de contaminación y de falta de obras, por eso vinieron a Lima para hablar. ¿Y con quién tienen que hacerlo? Con el primer ministro, pues.

¿Cuál es su opinión sobre Sendero Luminoso?

Mire, Sendero Luminoso es una organización política.

¿Para usted, no es una organización terrorista?

Es una organización política. ¿Que ha cometido actos de terrorismo? Ha cometido. ¿Que deben ser juzgados por esa situación? Deben ser juzgados, y muchos de sus integrantes han cumplido sus penas y otros no. Pero ya, ¿no? Tampoco se puede desconocer que es una organización política, pues, porque tiene puntos de vista sobre la situación del Perú. ¿Que ha cometido actos de terrorismo? Sí, y el Ejército también. La derecha cavernaria y los grandes grupos de poder siguen cometiendo actos de terrorismo porque tienen aterrorizado al pueblo con las constantes alzas de precio.

Entonces, para usted, Sendero Luminoso es una organización política que ha cometido actos terroristas...

Sí, claro, es así, y cuidado que mañana me estén llamando apologista del terrorismo.

No, yo pondré lo que usted me está diciendo.

Es que no se puede desconocer eso. Ahora, ¿y una organización política comete actos de terrorismo? Sí. Igual el Ejército, ¿es una institución estatal? Sí. ¿Ha cometido actos de terrorismo? Sí, también, ¿no?

¿Cuál es su posición sobre la norma que ordena la salida de las escuelas de los docentes condenados por terrorismo?

Que se contradice con la Constitución. Se entiende que cuando uno cumple su pena, sus errores o delitos han sido perdonados. Muchas veces, se ensañan con dirigentes populares y los acusan de terroristas, y no es así. (La ley) debe ser revisada.