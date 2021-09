Cueto a Castillo: “Habla de terrorismo, pero no de Abimael y no deslinda directamente”

El legislador de Avanza País José Cueto catalogó de preocupante el hecho de que el presidente Pedro Castillo no haya condenado expresamente al terrorismo al no expresarse explícitamente sobre Abimael Guzmán.

“ El señor Castillo ha mandado un tuit que habla de terrorismo, pero no habla de Abimael y no deslinda directamente. Ese silencio, para mí, es cómplice ”, indicó a RPP.

Además, señaló que la postura del Gobierno respecto a la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso “no le extraña”, luego de que el primer ministro Guido Bellido dijera que van a respetar lo que decidiera el Ministerio Público respecto al cadáver del terrorista.

“La inacción que tienen para este caso es preocupante. Esa inacción está generando una serie de especulaciones”, acotó.

En otro momento, dijo que no estaba conforme con las pruebas acerca del deceso de Guzmán, como fue constatado por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

“No me dejaron ver el cadáver de (Abimael Guzmán). No me dejaron ver físicamente. Los papeles que se han mostrado están ahí pero no se ha visto el cadáver”, precisó Cueto.

“Yo fui el primero en llegar y no me dejaron entrar. Eso (de estar satisfecho con las pruebas) será para el otro grupo y hasta donde yo sé tampoco le mostraron el cuerpo, solo los papeles. Si para ellos es satisfactorio, bueno, para mí no ”, añadió.

Cueto denuncia que impidieron su pase pese a sus facultades

El legislador de Renovación Popular denunció que, pese a la prerrogativa que le permite su cargo parlamentario, no le dejaron pasar a la morgue.

“No me dejaron entrar porque dicen primero que desconocen la prerrogativa y, según la jefa de medicina legal de la morgue, había una orden del fiscal a cargo de que no entrara nadie”, detalló.