Avelino Guillén sobre agresión verbal en su contra: “Acabo de presentar una denuncia”

El ex fiscal supremo Avelino Guillén afirmó esta noche que ya ha tomado acciones en contra de sus agresores, luego de haber recibido insultos dentro y fuera de un supermercado e incluso haber sido calificado de terrorista. El exintegrante del equipo técnico del presidente Pedro Castillo en las Elecciones Generales 2021 fue cuestionado también por realizar declaraciones en contra del exdictador Alberto Fujimori y le adjudicaron la responsabilidad de su condena. La denuncia en contra de los atacantes fue puesta en la comisaría de San Borja.

“Eran por lo menos tres: una pareja que estaba en el mostrador y un tercero que no lo ubiqué inicialmente que era el que estaba filmando (...). No pensaba tomar ninguna acción, pero ante el hecho de que esta es la segunda agresión muy fuerte, porque en julio tuve una también cuando se dieron los resultados y estaba por juramentar el presidente Castillo, y ahora ya es una cosa mucho más planificada y es una agresión que está escalando. Acabo de presentar una denuncia ante la comisaría de San Borja ”, dijo para Sálvese quien pueda.

Copia de la denuncia impuesta por Avelino Guillén.

Asimismo, Guillén relató los momentos a los que tuvo que hacer frente y remarcó que recibió amenazas de agresión física.

“La agresión tiene dos momentos claramente delimitados: primero es en el interior del supermercado, donde al parecer estas personas me estaban esperando, donde me comienzan a lanzar una serie de insultos, un terruqueo brutal, increpándome varias intervenciones públicas que he realizado; y la otra parte de la agresión es cuando yo me retiro con mis productos a la calle, en la vía pública me sigue el principal agresor, quien es el que lanza todos los calificativos y ahí, además de insultarme, me amenaza con agredirme físicamente”, agregó.

El exfiscal comentó que sus atacantes le increparon por declarar en contra del exdictador Alberto Fujimori, quien actualmente se encuentra preso por crímenes de lesa humanidad.

“Al inicio de los insultos entendí que ellos decían: ´Tú has declarado mucho. Declaras contra el señor Fujimori, por eso está en la cárcel´ . Tenían todo un rollo preparado en relación a mi persona”, remarcó.

Guillén sobre restos de Abimael Guzmán: “No puede esto estar alargándose más”

Avelino Guillén, ex fiscal supremo, consideró que lo que se debería hacer con los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, es cremarlos con urgencia y echar las cenizas al mar.

“Corresponde al Ejecutivo tomar una decisión rápida. No puede esto estar alargándose más y es una situación muy delicada. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que buscar una salida y la cremación para mí es la única salida, y arrojar las cenizas al mar”, sentenció.

Además, se refirió al presidente de la República, Pedro Castillo, y comentó que él le había pedido sus opiniones con respecto al cuerpo del excabecilla senderista.

“Estoy atento de los acontecimientos en el Ejecutivo, expreso mis opiniones. En relación al caso de Abimael Guzmán, me han pedido mi opinión y yo la he expresado”, sostuvo.

Sobre Iber Maraví: “El ministro de Trabajo no puede permanecer un minuto más”

Guillén se refirió también al ministro de Trabajo, Íber Maraví, y consideró que no debería permanecer un minuto más en el cargo, ya que genera una crisis en el Ejecutivo.