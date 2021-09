Waldemar Cerrón niega fraccionamiento en Perú Libre tras críticas al ministro de Justicia

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, manifestó que no se produjeron fraccionamientos dentro de la agrupación parlamentaria después del comunicado que se lanzó a través de las redes sociales de la bancada, en el que se cuestionó al ministro de Justicia, Aníbal Torres, por criticar a Vladimir Cerrón.

“ La presencia (de Vladimir Cerrón) en el partido político Perú Libre es de sugerencia , es de proyección, es tratar estos proyectos de ley, orientar la vida política del país, pero en ningún momento interferir y cualquier ciudadano que sugiere, opina, no puede ser dañino para la democracia, seríamos antidemocráticos . Hacía ahí apunta nuestro pronunciamiento”, declaró a la prensa.

“Que tengan una opinión distinta a lo que se diga no significa que haya una ruptura, no significa que estemos distanciados. Recordemos un principio básico: la unidad es relativa, la contradicción es permanente. Más bien, lo que no se practica en muchas bancadas es que cada uno de nosotros dé su opinión”, agregó.

Esas declaraciones se dieron luego de que diversos parlamentarios del partido del lápiz mostraran su desacuerdo con el referido comunicado, del cual, según comentaron algunos, ni siquiera se les avisó antes de que fuera publicado.

Entre ellos estuvo la legisladora Betssy Chávez, quien dijo estar a favor de Aníbal Torres. “No (suscribo con el comunicado). Yo no tuve conocimiento y ayer mismo lo mencioné. Me preguntaron cuando estaba yendo a la morgue si sabía de esto y les dije que no, no me consultaron de ese pronunciamiento. Por el contrario, le di mi apoyo al ministro de Justicia ”, declaró para Exitosa.

Una posición similar mostró la congresista Francis Paredes, quien confirmó que otros colegas de su bancada como Édgar Tello y Fernando Herrera, pertenecientes al Frente Magisterial, tampoco suscribieron el pronunciamiento de la bancada.