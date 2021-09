Pedro Castillo resta importancia a conflicto entre Vladimir Cerrón y Aníbal Torres

Pedro Castillo, presidente de la República, se refirió este martes a los entredichos entre el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Creo que, más allá de eso, hay temas más importantes como la salud del pueblo peruano (…) He optado por no darle importancia a esos ‘dimes y diretes’ , ya lo dije públicamente. Creo que hay que abocarnos a los grandes problemas que tiene el país”, declaró Castillo a la prensa en Cajamarca.

Por otro lado, Castillo Terrones se refirió a su relación con los medios de comunicación y aseveró que se debe de trabajar en conjunto para poder pactar declaraciones.

“ No le tengo odio a la prensa, no le tengo odio a nadie . Lo primero que hay que hacer con la prensa es ordenarnos, hay que estructurarnos, hay que estructurar en qué momento vamos a conversar”, agregó el mandatario, quien entregó durante esta jornada más de 300.000 dosis contra la COVID-19.

Torres aseguró que Cerrón es dañino para el Gobierno

En entrevista con canal N, el titular del Minjusdh, Aníbal Torres, señaló que la presencia del fundador de Perú Libre no beneficia a la imagen del Gobierno de Pedro Castillo.

“ Para mí (Vladimir Cerrón) sí (es una influencia dañina para el Gobierno), porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico , por la Constitución, que define quiénes gobiernan, no personas que no han llegado democráticamente”, acotó Torres Vásquez.

De igual manera, el último lunes el también catedrático de la UNMSM instó al secretario general del partido del lápiz, así como a sus militantes, a no interferir en las competencias del Ejecutivo.