El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció respecto a la postura que tiene con la prensa y señaló que no siente ninguna clase de “odio”, pese a no querer brindar declaraciones y no dejar participar a los medios en diversas actividades oficiales.

El mandatario enfatizó en que deber primar un orden para entablar un diálogo entre él y los periodistas. En ese sentido, acotó que va a hablar con ellos cuando llegue a la capital.

“ No le tengo odio a la prensa, no le tengo odio a nadie. Lo primero que hay que hacer con la prensa es ordenarnos, hay que estructurarnos, hay que estructurar en qué momento vamos a conversar. Sugiero a la prensa de que vamos a conversar en Lima, en qué momento lo vamos a hacer, pero respetuosamente también”, dijo Castillo Terrones desde Cajamarca.

Asimismo, habló sobre los entredichos entre el ministro Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y el líder Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Creo que más allá de eso, hay temas más importantes como la salud del pueblo peruano (…) He optado por no darle importancia a esos ‘dimes y diretes’, ya lo dije públicamente . Creo que hay que abocarnos a los grandes problemas que tiene el país”, acotó el mandatario.

Lo dicho por el jefe de Estado ocurrió luego de la entrega de 240.000 dosis de vacunas, en el marco de las acciones descentralizadas del Gobierno para combatir el COVID-19 y fortalecer el sistema de salud e inmunización.

Durante su participación, el mandatario recalcó que para finales de setiembre, desde el Gobierno, han planeado llegar a los 13 millones de vacunados y para ello se ha planteado la estrategia Vamos a tu encuentro, vacúnate ya.

CPP sobre Pedro Castillo

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), manifestó que en el actual Gobierno de Pedro Castillo se está poniendo en peligro la libertad de expresión, en base a los ataques a determinados medios de comunicación y la negativa a la prensa para la cobertura de actos oficiales.

“La libertad de expresión está en riesgo, de eso no cabe ninguna duda. Declaraciones como esas (las de Dina Boluarte) afectan el ecosistema democrático. (...) Estamos hablando de derechos que están cogidos en el derecho internacional. Acá no hay medias tintas. Estamos hablando de una libertad que es fundamental”, mencionó en diálogo con RPP.