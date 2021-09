Patricia Chirinos a Guido Bellido: “Estoy segura que ni en su gabinete lo respetan”

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, integrante de la bancada de Avanza País, emitió un comentario sobre el primer ministro, Guido Bellido, y criticó que el presidente Pedro Castillo lo mantenga en su gabinete ministerial.

“Nadie puede proclamarse defensor de los derechos de la mujer cuando tiene un prontuario de maltrato a las mujeres. Estoy segura que ni en su gabinete lo respetan. Si el presidente Pedro Castillo quiere seguir apostando por Bellido, entonces será él quien le responda al Perú ”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Fue la congresista Chirinos quien a inicios de setiembre acusó al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, de haberla agredido verbalmente con una expresión sexista.

No obstante, el primer ministro no ha pedido disculpas, pues ha negado que le haya faltado el respeto a la parlamentaria. “Estos señalamientos, además de falsos, son dolosamente difamatorios hacia mi persona y no ayudan al clima de diálogo que desde la PCM queremos generar para trabajar en unidad”, dijo entonces.

Publicación de Patricia Chirinos.

Bellido envió carta notarial a Chirinos, aunque después retrocedió

Días después, con fecha 6 de setiembre, Guido Bellido le envió una carta notarial a Patricia Chirinos para que retire la acusación en su contra por una presunta agresión verbal sexista. La respuesta de la legisladora no se hizo esperar: “Es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: jamás voy a a retroceder, no me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, manifestó.

Luego, Bellido Ugarte se presentó en la sesión virtual de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso y señaló que desiste “públicamente de cualquier acción legal frente a este tema que se ha planteado en la (referida) carta notarial”.

Además, el titular de la PCM pidió disculpas con respecto a las publicaciones que había realizado en diferentes oportunidades en su cuenta de Facebook, en donde se podía apreciar una actitud sexista y machista.