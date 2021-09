Keiko Fujimori: Jorge Yoshiyama estará sin limitaciones en el caso Cócteles

El colaborador eficaz que reveló información y pruebas esenciales para el caso Cócteles contra Keiko Fujimori, Jorge Yoshiyama Sasaki, ha recuperado desde este martes su libertad total y sin restricciones.

El juez Víctor Zúñiga Urday ordenó por la mañana de hoy que se revoque el impedimento de salida del país que pesaba contra Yoshiyama Sasaki desde noviembre de 2018 por el plazo de 36 meses. Ello a raíz de que tanto la defensa del empresario así como el fiscal José Domingo Pérez estuvieron de acuerdo en eliminar esta medida .

Por parte de Allem Rodas, defensor del sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, la prohibición para viajar al extranjero así como las limitaciones de incomunicarse con testigos o acudir mensualmente al Poder Judicial para cumplir su control biométrico ya no eran necesarias ni proporcionales.

Domingo Pérez añadió, además, que el “Ministerio Público tiene aseguradas las obligaciones que debe cumplir Sasaki en el proceso penal. Su arraigo va desde el 19 de noviembre de 2018 hasta la fecha. Dicha persona se ha sometido al proceso 2 años y 10 meses” . Asimismo, indicó que se cumplieron los fines de las restricciones contra Yoshiyama Sasaki en el curso de la investigación.

El acta de colaboración eficaz que suscribió Jorge Yoshiyama Sasaki en octubre de 2020, si bien está a la espera de una sentencia que ratifique su condiciónen el caso Odebrecht, permitió al equipo especial Lava Jato incorporar pruebas y datos cruciales para el avance del mismo, que actualmente está en etapa de control de acusación e iniciará este 29 de setiembre en una fase previa al juicio oral.

En este sentido, el juez Víctor Zúñiga eliminó también las restricciones contra Yoshiyama Sasaki de incomunicación con testigos y acudir mensualmente al Juzgado y ordenó que se le devuelvan los S/500.000 que pagó en 2018 como caución.

Aportes relevantes

En diciembre de 2019, el fiscal José Domingo Pérez incorporó nuevos delitos a la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Ello, por las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama y otros funcionarios de empresas que operan en el país, quienes aseguraron que entregaron dinero para su campaña presidencial.

De acuerdo con el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, la hija del expresidente Alberto Fujimori conocía de los aportes ilícitos de la constructora Odebrecht e, incluso, manifestó que esta dirigió una estrategia para ocultarlos mediante el ‘pitufeo’ (modalidad de lavado de activos).

Además, informó que Fujimori Higuchi coordinó con el entonces juez supremo César Hinostroza, hoy sindicado como el cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, para que la indagación fiscal en su contra sea archivada.

Asimismo, Yoshiyama manifestó entonces al Equipo Especial Lava Jato que la propia Keiko Fujimori le encargó que buscara a empresarios para que financiara su candidatura presidencial, entre ellos algunos involucrados por el caso Club de la Construcción.

“Para la campaña de 2016, en 2015 Keiko Fujimori Higuchi me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la construcción para que puedan hacer una donación nuevamente (como en 2011). Yo me contacto con Federico Aramayo Málaga y le pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me responde que va a ver. A las dos semanas, me indica que ha podido contactar con cuatro personas que sí están interesadas en conocer a Keiko Fujimori Higuchi y aportar a su campaña”, dijo en su oportunidad Jorge Yoshiyama.

