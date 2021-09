El congresista de Perú Libre Jaime Quito respaldó el comunicado que la bancada de Perú Libre emitió contra el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien aseguró que Vladimir Cerrón es alguien dañino para el Gobierno. Además, el legislador señaló que el ministro no está informado “de elementos políticos” que existen en la relación entre el Gobierno y el partido que ganó las elecciones.

“Creo que el ministro Aníbal Torres, a quien todos reconocemos por su trayectoria jurídica o su trayectoria en cuando a la docencia universitaria, desconoce algunos elementos políticos frente a lo que pasa en estos momentos, en este caso, entre la relación de Gobierno y partido ”, declaró Quito en diálogo con Canal N.

“Creo que ahí hay un desconocimiento, porque yo soy un militante de Perú Libre y he estado siguiendo toda esta situación. Y todas las declaraciones que plantea (Torres) no corroboran la realidad. Vladimir Cerrón no está en palacio de Gobierno, no tiene un cargo. Son opiniones y planteamientos que da, y la preocupación que todos tenemos de que aquí las cosas nos salgan bien”, agregó.

El legislador señaló que el partido que contribuyó a que Pedro Castillo llegue al Ejecutivo debe tener una opinión con “respecto a los temas que se puedan estar dando” y que la agrupación también tiene responsabilidades en el Gobierno.

“Como hemos señalado, en el Gobierno actual solamente hay dos militantes que están afiliados en Perú Libre y también hay algunos ministros que se han pronunciado respecto a este tema, como el ministro del Ambiente, quien ha señalado una posición distinta a la de Aníbal Torres”, expresó.

“En todo caso, yo creo que este es un tema de desconocimiento del ministro Aníbal Torres respecto a cuál debe ser el papel y comportamiento de un partido político que ha contribuido a ganar las elecciones , más aún que hemos señalado un conjunto de planteamientos a la población, por las cuales votaron por nosotros y queremos que se hagan efectivos cada una de ellas”, concluyó.

Perú Libre publicó comunicado contra Aníbal Torres

El lunes 13 de setiembre, la bancada de Perú Libre emitió un comunicado en donde rechazó las declaraciones del ministro de Justica, Aníbal Torres, quien había afirmado que Vladimir Cerrón, líder del partido del lápiz, era una influencia dañina para el Gobierno de Pedro Castillo.

“La bancada de Perú Libre rechaza contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones del invitado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, como la expresada el día de hoy en un medio de comunicación, donde afirmó que Vladimir Cerrón es una influencia dañina para Pedro Castillo”, se lee en el comunicado. Uno de los que apoyó esta posición fue precisamente el congresista Jaime Quito.

No obstante, luego se supo que no todos los legisladores de Perú Libre habían suscrito el comunicado. Por ejemplo, los congresistas Edgar Tello, Fernando Herrera y Francis Paredes, del ala magisterial, no estuvieron de acuerdo con lo expresado en el documento.