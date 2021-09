Guido Bellido le falta el respeto a periodista: “Tienes que lavarte el oído, no escuchas”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le faltó el respeto a un periodista de Latina cuando le realizó una consulta sobre la reposición del agua en las viviendas de San Juan de Lurigancho.

Luego de una visita de supervisión, en la que participó Bellido Ugarte junto al viceministro de Vivienda, en la zona afectada por aniegos en San Juan de Lurigancho, los reporteros se acercaron para hacerle preguntas al respecto.

“ La reactivación progresiva, mañana a las 7 a. m. estamos acá (...) tienes que lavarte el oído, no escuchas ”, respondió el titular del gabinete ministerial a uno de los periodistas.

Asimismo, se refirió a los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y aseveró que el Ministerio Público está facultado y desde el Ejecutivo va a respaldar y respetar la decisión que tomen.

Previamente, el titular del gabinete ministerial respondió en quechua cuando le consultaron sobre las acusaciones que la congresista de Avanza País Patricia Chirinos hizo contra él por una presunta agresión verbal sexista.

La respuesta de Guido Bellido en español decía: “ Habla bien, escucha bien, abre bien tus oídos, que en la Comisión de Ética se va a investigar todo ”. Tras haber dicho esto, el reportero le solicitó que tradujera lo mencionado, pero el presidente del Consejo de Ministros hizo caso omiso al pedido, como ya ha hecho en múltiples ocasiones.

Castillo sobre la prensa

Este martes, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció respecto a la postura que tiene con la prensa y señaló que no siente ninguna clase de “odio”, pese a no querer brindar declaraciones y no dejar participar a los medios en diversas actividades oficiales.

“ No le tengo odio a la prensa, no le tengo odio a nadie. Lo primero que hay que hacer con la prensa es ordenarnos, hay que estructurarnos, hay que estructurar en qué momento vamos a conversar . Sugiero a la prensa que vamos a conversar en Lima, en qué momento lo vamos a hacer, pero respetuosamente también”, dijo Castillo Terrones para la prensa desde Cajamarca.

Periodista responde a Guido Bellido: “Le sugiero mejor ánimo para responder preguntas”

Luego de la falta de respeto cometida por el primer ministro Guido Bellido, el periodista aludido, Jorge Malmborg, le dejó su respuesta a través de sus redes sociales.

“Sr. Premier Guido Bellido al decirme que me limpie los oídos, hoy más temprano en SJL, no solo me ofende a mí como profesional, también a millones de peruanos que solo esperan que aclare dudas y acusaciones, que tiene por montones. Le sugiero mejor ánimo para responder preguntas”, escribió.