RMP: “Un monstruo, un genocida como Abimael Guzmán no merece ningún obituario”

Tras la muerte del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán, Rosa María Palacios señaló que es inevitable recordar que este movimiento terrorista asesinó a 60.000 peruanos.

Agregó que SL fue una creación narcisista de Guzmán que manipuló a miles de jóvenes para hacerles creer que había una lucha armada contra un Estado opresor.

“Un monstruo, un genocida como Abimael Guzmán no merece ningún obituario (...) Lo que hizo Abimael Guzmán contra el Perú es irreparable. Tendrían que resucitar a miles de muertos que hasta hoy no encuentran muchos de ellos una tumba cristiana porque sus familiares no saben dónde están”, comentó.

RMP sostuvo que el terrorismo es un fenómeno delictivo, el cual ha sido controlado por el Estado peruano por más de 40 años, por lo que es inexacto hablar sobre una guerra.

Acotó que utilizar a la pobreza como una justificación de los actos de sangre es irresponsable. Asimismo, reprochó los discursos comparativos que pretenden minimizar los ataques de Guzmán y su cúpula.

”Peor que Abimael Guzmán no hay, es un genocida. No hay ningún presidente electo o dictador del Perú peor que Abimael Guzmán, no hay punto de comparación”, criticó.

La abogada calificó como “morbosa” la exigencia de mostrar el cadáver públicamente del terrorista, quien, según el informe forense, murió por una neumonía.

“Estaba viejo y enfermo. Murió en una cama de una enfermedad común, privilegio que no tuvieron sus miles de víctimas, está bien muerto”, afirmó.

Por último, Palacios manifestó que el Gobierno de Pedro Castillo debe de publicar un Decreto Supremo que sustente qué se hará con los cuerpos de terroristas fallecidos, como parte de su responsabilidad constitucional para velar por el orden interno del país.

“El Ejecutivo no quiere, ha decidido lavarse las manos a lo Pilatos. No puede generar un espacio de culto a Abimael Guzmán, ni homenajes, ni romerías. La respuesta del Ejecutivo, la indiferencia es una prueba más de la presencia del Movadef en el gabinete ministerial. Este no es cualquier cadáver, este es el cadáver de un hombre que quiere ser convertido en mito por sus seguidores”, sostuvo.