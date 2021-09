Pedro Castillo, presidente de la República, aseveró este lunes que ninguna persona “insensible” a las exigencias y requerimientos de la población implantará la agenda de su Gobierno.

“Algunos no han entendido que (en) los primeros días de nuestro Gobierno (la prioridad) es garantizar la vida y la salud de los peruanos. No hemos estado entretenidos en otra cosas. Reitero que no vamos a permitir que gente insensible a las necesidades del pueblos nos ponga la agenda , porque hemos venido a comprarnos el pleito para darle educación, salud, agricultura a nuestro pueblo”, declaró Castillo luego de inaugurar un nuevo edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, en Cajamarca.

En ese sentido, el mandatario instó a la ciudadanía a “hablar un mismo lenguaje” y exhortó a las autoridades de todos los niveles del Estado a trabajar en conjunto en la elaboración de la “agenda Perú”.

“Trabajemos por una sola agenda para no quebrar los presupuestos, pero también seamos vigilantes. Ayúdennos ustedes a tener que controlar y sancionar a la corrupción venga donde venga, caiga quien caiga ”, agregó el jefe de Estado.

Castillo Terrones no se pronunció sobre temas de coyuntura, como el destino de los restos de Abimael Guzmán o la carta notarial que envió el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos.

Pedro Castillo se reunirá este lunes con el gobernador Mesías Guevara

El presidente de la República, Pedro Castillo, entablará una reunión con el gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, este lunes a las 6.45 p. m., según informó la oficina de prensa del Ejecutivo.

Una hora antes, el mandatario recibirá las llaves de la ciudad por parte del alcalde provincial de Cajamarca, Andrés Villar, en la sede de la Municipalidad Provincial.

Finalmente, la visita oficial del jefe de Estado culminará con la entrega de 240.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 a la mencionada región.