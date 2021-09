La gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, es desaprobada por casi la mitad de la ciudadanía tras haber estado un poco más de un mes en el Gobierno, según la última encuesta de Ipsos, realizada para El Comercio y publicada este domingo.

Frente a la pregunta “En general, ¿diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo?”, el 46% de encuestados respondió que no respaldan su labor en el Ejecutivo, mientras que el 42% sí le da el visto bueno al trabajo del mandatario y el 12% prefiere no saber o prefiere no opinar al respecto .

A comparación del mes pasado, la desaprobación hacia el trabajo de Castillo Terrones ha aumentado en un punto porcentual, pero la aprobación ha logrado subir en cinco puntos y la cantidad de peruanos que daban una respuesta también han disminuido en cinco puntos porcentuales.

El sondeo reveló, además, que las principales razones por la que los ciudadanos aprueban el trabajo del jefe de Estado es “porque quiere que el Perú cambie” y “porque lucha contra los corruptos”. Por el lado contrario, los motivos más relevantes para no apoyarlo son “porque no está preparado para gobernar” y “porque ha convocado malos profesionales”.

Asimismo, en esta última encuesta, el principal sector en el que Pedro Castillo recibe respaldo es en el interior del país con un 49%, pues en Lima solo lo apoya el 29%. Del mismo modo, la aprobación es mayor en los niveles socioeconómicos más bajos.

Gabinete ministerial

Respecto al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la investigación detalló su gestión en desaprobada por el 60% de la población y solo el 25% lo respalda, mientras que el 15% no sabe y no opina .

En ese sentido, ante la interrogante “En su opinión, ¿el primer ministro debería ser continuar en el cargo o ser reemplazado?”, el 65% de los encuestados respondió que debería ser removido del puesto, el 28% considera que debe seguir siendo el titular del gabinete ministerial y el 7% no precisó una respuesta.