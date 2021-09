La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, se pronunció sobre la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para que retire la denuncia en su contra por una presunta agresión verbal sexista.

“ Es es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho: jamás voy a a retroceder, no me van a amedrentar . Yo no le tengo miedo”, señaló la parlamentaria a través de un comunicado.

“Si el señor Guido Bellido quiere ahora negar las frases ofensivas “... anda cásate... solo falta que te violen...” que profirió contra mi persona y pretende victimizarse, queda claro que la actitud que está asumiendo es propia de un agresor que niega su proceder violento, con sus expresiones sexistas y misóginas solo demuestra su machismo y gran desprecio por la dignidad de las mujeres”, señala la legisladora.

En ese sentido, se dirigió al presidente de la República, Pedro Castillo, y lo exhortó a que termina con “esta novela de violencia” y retire del cargo de primer ministro a Bellido Ugarte.

“ Su misoginia insulta al país. No sea cómplice de este actuar, señor presidente . Las mujeres unidas de todo el Perú sabemos movilizarnos y tomar acciones cuando otros no se atreven a hacerlo”, agregó.

Comunicado de Patricia Chirinos. Foto: captura

Bellido envió carta notarial a Chirinos

Previamente, Guido Bellido le envió una carta notarial al la congresista, en donde le exigía que rectifique por la denuncia de agresión verbal que puso en su contra.

“Usted (Patricia Chirinos) le está mintiendo al país, jamás la ofendí con frase alguna que nunca dije; le exijo rectificación, de lo contrario le imputo delito de difamación agravada y me veré en la obligación de denunciarla penalmente “, dice el escrito.

“Le exijo que en plazo de 72 horas se rectifique su conducta antiética e ilícita, es decir, corrija la infamia que creó contra mi persona por una supuesta frase que nunca dije, ya que respeto y defiendo los derechos de todas las mujeres del Perú y el mundo, porque entre ellas está mi madre”, agregó.