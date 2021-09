Martín Vizcarra: “Mi inhabilitación es producto de una venganza política”

El exmandatario Martín Vizcarra se refirió a su inhabilitación para asumir el cargo de congresista de la República y señaló que, a pesar de haber tenido una votación mayoritaria a su favor, no se le permitió ejercer como parte de una venganza política.

“Luego vienen las elecciones presidenciales y congresales. Al yo ya no estar en el cargo de presidente de la República, me permite la ley y la Constitución postular a ser congresista (...). Accedimos a ser candidatos y logramos la más alta votación del Perú. Ese mismo Congreso, no contento con habernos vacado, nos inhabilita sin ninguna justificación. No hay un proceso firme, no hay una sentencia. No hay nada en absoluto. Es solamente producto de una venganza política”, dijo en entrevista para TV Perú.

Asimismo, remarcó que ha apelado ante el Poder Judicial, ya que considera que por la manera en que fue inhabilitado no se ha respetado el debido proceso.

“Yo creo que cualquier decisión puede ser revertida por la misma instancia. Pero nosotros hemos ido al Poder Judicial porque no se cumplió el debido proceso , fue ilegal, fue inconstitucional”, enfatizó.

Además, resaltó que fue vacado del cargo de presidente de la República de manera ilegal, pues puntualizó que no existe una sola prueba de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra.