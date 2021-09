La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, anunció este lunes 13 de septiembre que es una prioridad investigar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por la denuncia de agresión verbal sexista que le impuso la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos.

La congresista de Acción Popular dejó en claro que uno de los primeros casos a evaluar será la agresión que presuntamente habría cometido el primer ministro. En ese sentido, señaló que el grupo parlamentario se reunirá este viernes 17 a fin de evaluar el plan de trabajo.

“ Sobre el caso (denuncia contra Guido Bellido), será una prioridad en la Comisión de Ética . Este viernes vamos a tener la primera reunión para evaluar la agenda con los congresistas que integran el grupo de trabajo. Es preciso indicar que aquí vamos a darle prioridad a todos los casos que lleguen durante el periodo 2021-2022 por la confianza que nos han brindado”, dijo la parlamentaria.

El último viernes 10 de septiembre, cuando se instaló la Comisión de Ética, la congresista Karol Paredes agregó que no se puede emitir ningún juicio si no hay una investigación.

“Nosotros no podemos emitir ningún juicio mientras no sigamos los procedimientos y las acciones que demandan cada uno de estos temas. Tendría que ser demasiado irresponsable de estar emitiendo juicios sin antes haber recibido incluso estos pedidos de manera formal ”, añadió.

Patricia califica como amenaza la carta notarial enviada por Bellido

A primeras horas de la mañana, Bellido envió una carta notarial a la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, para que retire la denuncia en su contra por la presunta agresión verbal. Sin embargo, en respuesta al documento legal, la parlamentaria dijo:

“Es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho. Jamás voy a a retroceder, no me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló la parlamentaria a través de un comunicado.

Acto seguido, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ante la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento, indicó que desistía de cualquier acción legal en contra de la congresista.

“Me desisto públicamente de cualquier acción legal frente a este tema que se ha planteado en la carta notarial”, mencionó Bellido.