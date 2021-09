Guido Bellido afirma ser respetuoso de las normas que buscan erradicar la violencia de género

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, se presento este lunes 13 de septiembre ante la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso para brindar sus descargos tras la denuncia de agresión verbal sexista que realizó la tercera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos.

Pese a los cuestionamientos de los congresistas, el primer ministro dijo: “Soy respetuoso de la normatividad nacional e internacional que promueve la erradicación y la violencia contra la mujer”.

En ese sentido, Bellido aclaró ante los integrantes del grupo de trabajo que la Comisión de Ética será la encargada de investigar y esclarecer el caso de violencia verbal sexista por el que fue denunciado.

“Soy respetuoso de las investigaciones y el debido proceso. En ese sentido, se ha señalado en diversas instancias que será la Comisión de Ética (la) que llevara a cabo el proceso investigatorio para que se pueda ahondar y esclarecer la verdad”, remarcó.

Durante su presentación, Bellido Ugarte confirmó que años atrás realizó publicaciones en sus redes sociales empleando expresiones misóginas y homofóbicas.

“Es posible que en algunas publicaciones en redes sociales de años anteriores haya empleado expresiones impropias e irrespetuosas ante las mujeres. He comprendido que esas expresiones no contribuyen a una sociedad igualitaria como la que queremos. Lamento y pido disculpas a los hombres y mujeres”, señaló.

Chirinos sobre carta notarial de Bellido: “Esto es una amenaza’'

Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, se pronunció sobre la carta notarial que le envió el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para que retire la denuncia en su contra por una presunta agresión verbal sexista.

“Es una amenaza, una agresión más de parte del premier hacia mi persona. Me reafirmo en todo lo dicho. Jamás voy a a retroceder, no me van a amedrentar. Yo no le tengo miedo”, señaló la parlamentaria a través de un comunicado.