Fallecimiento de Abimael Guzmán es un golpe político para el Movadef

El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) se creó tras la derrota política originada por la captura de la cúpula de Sendero Luminoso (SL) en el año 1992 y el asunto del Acuerdo de Paz que no funcionó. Y para zafarse de la prisión perpetua, Abimael Guzmán lanza la iniciativa del Movadef, que es una suerte de movimiento político. Y su bandera se centra en lograr un proceso de amnistía para militares detenidos o procesados por violación de derechos humanos y de senderistas también perpetradores de delitos contra los derechos humanos.

“Es el marco en el que ha estado actuando el Movadef, entonces hay que imaginarnos que la muerte de Guzmán es un golpe muy potente porque es como si le hubieran quitado la base política, su razón de ser”, sostiene el abogado de IDL Carlos Rivera.

Recuerda que los pocos cambios que se desarrollaron en los 20 años de existencia de Sendero Luminoso han sido iniciativas de Guzmán, por lo tanto, va a ser difícil que lo sustituyan.

“Guzmán ha sido el ideólogo, el de la propuesta programática. Guzmán ya no está. Es cierto que está Elena Iparraguirre, pero me parece que ella no tiene capacidad de desarrollar una iniciativa política como la que tuvo Guzmán, y que esto pueda ser continuado por las huestes del Movadef. Lo pongo en duda”, opinó Carlos Rivera.

Sobre este tema también se pronunció el exministro del Interior Rubén Vargas. Él sostiene que el Movadef no es una organización filosenderista, sino que forma parte de la estructura de Sendero Luminoso.

Menciona que se trata de una estrategia política de Abimael Guzmán desde su celda.

“El Movadef no se ha creado solamente para buscar la amnistía de Abimael Guzmán. Es la expresión de una estrategia política de SL que va primero por pretender formalizarse, legalizarse, por pretender infiltrarse en el sistema político; por eso es la insistencia de convertirse en un partido”, anota.

Y explica que estamos frente a una estrategia, como el mismo Abimael Guzmán llamó, de una guerra política con armas que se dio hasta su captura en 1992 y luego pasan a una guerra política sin armas y “eso es el Movadef”.

Por su parte, el sociólogo Nelson Manrique indica que en estas circunstancias el Movadef ha perdido su razón de ser.

“Es un organismo generado por Sendero Luminoso para actuar públicamente. Desde 1992 Guzmán estaba convencido de que la guerra había terminado, pero la idea de que el Movadef y Sendero Luminoso vayan a reiniciar la guerra queda descartada. Hay que distinguir entre lo que es SL y el grupo que actúa en el Vraem, vinculado al narcotráfico. No se descarta que puedan coordinar acciones con Movadef, pero son dos organizaciones distintas”, precisa.

Reacciones

Carlos Rivera, abogado del IDL

“Le quita su base política, ideológica, porque el Movadef, más allá de su objetivo de amnistiar a dirigentes de Sendero o a militares, funcionaba sobre los intereses de una persona que era Abimael Guzmán”.

Rubén Vargas, exministro del Interior

“La Dircote ha demostrado con pruebas que el Movadef es parte de la estructura de Sendero Luminoso. En su momento hablábamos de Socorro Popular, pasa lo mismo con el Movadef”.

Nelson Manrique, sociólogo