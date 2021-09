Desacuerdos en Perú Libre: no todos los congresistas suscriben el comunicado contra Aníbal Torres

Desacuerdos y falta de comunicación. En la mañana de este lunes 13, a través de su cuenta de Twitter, la bancada de Perú Libre emitió un comunicado en el que rechazó las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien se manifestó contra el rol que el sentenciado Vladimir Cerrón ha venido tomando durante el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

No obstante, el referido pronunciamiento, que fue compartido minutos después por el secretario general de Perú Libre, no fue realmente suscrito por toda la bancada del lápiz, ya que hay parlamentarios que no están de acuerdo con lo expresado, e incluso hubo algunos a los que ni siquiera se les avisó que se haría dicha publicación.

Imagen: Twitter / Perú Libre

Fuentes de La República indicaron que entre ellos están los legisladores Edgar Tello, Fernando Herrera y Francis Paredes, pertenecientes al Frente Magisterial dentro de Perú Libre. A paredes se le contactó y fue consultada al respecto.

“ No solamente ellos están en desacuerdo. Hay un buen grupo que opina igual . Todos tenemos el derecho de opinar, tenemos una forma diferente de ver el panorama, y de verdad respetamos la función que cumple cada uno de los miembros. Del señor Cerrón, es su partido, pero tiene que comprender que nosotros somos Gobierno y que por la gobernabilidad hemos buscado alianzas. Lo que digamos o dejemos de decir siempre va a causar suspicacias a nivel nacional ”, declaró Francis Paredes.

Por otro lado, enfatizó que no todos los miembros de la bancada oficialista fueron informados antes de que se emitiera el referido texto.

“Lo vimos temprano, se debió haber pasado de manera orgánica, pero nosotros estábamos fuera, en nuestras regiones. A varios no se nos informó. No puedo decir nombres, pero hay muchos a quienes nos parece que se debería barajar este ruido político que se hace a veces ”, sostuvo.

Finalmente, al consultársele si le daba la razón al ministro de Justicia por la incomodidad mostrada y las expresiones vertidas sobre Vladimir Cerrón, Paredes señaló que no estaba de acuerdo con la manera en que han venido pronunciándose ambos “bandos”.

“Nosotros somos Gobierno y deben dejarnos que hagamos nuestro trabajo como tal, pero también hubo palabras muy fuertes de ambos bandos (Torres y Cerrón) y nosotros no estamos para eso . Estamos para seguir sumando, para seguir viendo las necesidades del país. No comparto (las formas de expresarse) ni de uno ni de otro. Respeto, pero espero que se puedan tomar esas cosas con más sutileza”, concluyó.

Las expresiones de Aníbal Torres

Durante la mañana de este lunes 13 de setiembre, el ministro de Justicia dijo lo siguiente sobre Vladimir Cerrón en entrevista para Exitosa: “ Él no puede interferir en las decisiones de este Gobierno, su ámbito de actuación es el partido . El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es quien debe ejercer el poder por mandato de la Constitución y por mandato de la ley. Si no quieren esclarecer eso, están atacando la gobernabilidad, a la democracia ”.

“Yo le digo de buena fe a los de Perú Libre y a los del Ejecutivo que las competencias tienen que ser muy claras y no tiene que haber interferencias (…) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido”, agregó.