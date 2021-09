El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció sobre la participación del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el Gobierno de Pedro Castillo y le exhortó a que no interfiriera en las decisiones de Estado.

Torres enfatizó en que el ganador de los último comicios fue Castillo Terrones y es solo él quien debe gobernar. En ese sentido, instó a los miembros de Perú Libre a respetar eso.

“Él no puede interferir en las decisiones de este Gobierno, su ámbito de actuación es el partido. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es quien debe ejercer el poder por mandato de la constitución y por mandato de la ley. Si no quieren esclarecer eso, están atacando la gobernabilidad, a la democracia”, señaló en diálogo con Exitosa.

“Yo le digo de buena fe a los de Perú Libre y a los del Ejecutivo que las competencias tienen que ser muy claras y no tienen que haber interferencias (…) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido ”, agregó.

Lo dicho por el titular del Ministerio de Justicia complementa a lo que declaró en la víspera en Canal N, donde aseguró que Cerrón Rojas es una “influencia dañina” para el Gobierno del presidente Castillo.

“Para mí (Vladimir Cerrón) sí (es una influencia dañina para el Gobierno), porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, dijo Torres Vásquez.

Asimismo, el ministro de Justicia manifestó que el líder de Perú Libre ha pretendido “invadir” el Ejecutivo en diversas oportunidades, “pero no lo ha logrado y no lo va a lograr”.

Sobre Maraví

En otro momento de la conversación, Aníbal Torres habló sobre la interpelación que le hará el Congreso de la República al ministros de Trabajo, Iber Maraví, quien aparece en atestados policiales que lo vinculan a acciones terroristas en la década de los 80.