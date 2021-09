Walter Ayala, ministro de Defensa, coincidió con el titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, en que los restos del genocida y cabecilla senderista Abimael Guzmán deben ser cremados, con el objetivo de que no se cree un lugar de culto u homenaje si es enterrado.

“A título personal, apoyo lo que dijo el ministro de Justicia, sobre que el cuerpo (de Guzmán) debe incinerarse y ser arrojado al mar . Sin embargo, esta es una función del Ministerio Público. Sabemos que si no es reclamado, el Estado debe tomar acciones”, declaró Ayala desde el distrito de Pachacamac, donde inauguró una obra pública.

En ese sentido, reiteró que la Fiscalía de la Nación es la institución que determinará qué hacer con el cadáver del fundador de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

“ Las instituciones son autónomas, no podemos intervenir en la competencias del Ministerio Público o del Poder Judicial . (...) Lo que estoy diciendo es que el Ministerio Público es quien es competente, comparto lo que dijo el ministro de Justicia para evitar posteriores veneraciones”, agregó el titular de Defensa.

Finalmente, Walter Ayala reveló que acudió a las instalaciones de la Base Naval del Callao, luego de que se dio a conocer la defunción de Abimael Guzmán.

“Yo me constituí a la Base Naval el día sábado, he supervisado que efectivamente se encontraba ahí, también el Ministerio Público y el fiscal de la Policía Nacional. Inclusive estaba la jefa del INPE. Aparte de eso, ya está en la morgue. Son médicos forenses los que están dando la certificación. (...) No tengo ninguna duda de que no sea el cuerpo (de Guzmán)”, añadió el ministro.

PNP confirma que cadáver de la Base Naval corresponde al terrorista Abimael Guzmán

La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el último domingo que la identidad de la persona fallecida en el centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao corresponde al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.