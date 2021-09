Esdras Ricardo Medina Minaya, congresista por Renovación Popular y presidente de la Comisión de Educación, habría mandado a incendiar la casa ubicada en la calle Ramón Castilla n° 25, Urb. Municipal Cercado en Arequipa, inmueble donde se encontraba su dueño León Pachecca Morocco.

De acuerdo con la denuncia policial a la que tuvo acceso el portal Wayka, al promediar las 8.45 p. m. del 29 de julio de 2020, Pachecca, quien estaba en el interior de su domicilio, notó un olor “muy extraño, como a combustible, que provenía de la calle”.

“Se percató que todas las puertas de su vivienda se encontraban pintadas con color blanco que decía ‘Casa en litigio’. Asimismo, estaba rociado con un combustible color marrón oscuro con un olor fétido. (...) Se podía sentir olor a gasolina, y percatándome que habían colocado candados en las puertas metálicas ”, dice la disposición que declara compleja la investigación preliminar por presunto delito de homicidio simple y usurpación agravada contra el ahora parlamentario, Paul Sebastián Volz Oporto y Williams Fernando Hurtado Terán.

Denuncia de León Pachecca Morocco de ataques presuntamente dirigidos por Esdras Ricardo Medina. Foto: captura/Wayka

Luego de tomar conocimiento de esto, Pachecca Morocco llamó a la Policía y se puso a buen resguardo, debido a que sintió que “ el actuar de estas personas era hacerle daño y atentar contra su integridad física, psicológica y emocional, puesto que ya se estaba observando una intención más agresiva por parte del señor Esdras Medina Minaya y sus hombres a quienes envía para que lo perturben en la posesión de su predio”.

Identifican a Ricardo Medina como la persona que ordenaba hacer pintas en domicilio de León Pachecca

Antes del presunto intento de homicidio simple, el denunciante notificó a las autoridades de otros dos ataques contra su hogar. El primero ocurrió el 19 de julio del mismo año, cuando Volz Oporto y Hurtado Terán realizaban pintas y pegaban afiches con el rótulo “Casa en litigio” en su fachada. Pachecca llamó al serenazgo, pero le indicaron que “no tenían la facultad para detener a las dos personas”, por lo que llamó a las fuerzas policiales.

“(La Policía) Llegó a los minutos y procedió a intervenir a las dos personas y llevándolas a la Comisaría de Palacio Viejo, en donde se identificaron (...) indicaron que las pintas y los afiches fueron por órdenes del señor Esdras Ricardo Medina Minaya ”, se lee en el oficio.

El segundo atentado ocurrió tres días después, el 22 de julio de 2020. El agraviado señaló que entre las 6.00 p. m. y las 8.00 p. m. salió a la calle tras escuchar un ruido extraño y vio a dos sujetos correr.

“Me doy con la sorpresa que las seis puertas metálicas de la fachada de mi predio fueron pintadas con spray de color verde y negro donde escribieron ‘casa en litigio’, siendo el autor de estos hechos el señor Esdras Ricardo Medina, ya que se tenía el antecedente del 19 de julio”, reza el escrito.

Denuncia de León Pachecca Morocco de ataques presuntamente dirigidos por Esdras Ricardo Medina. Foto: captura/Wayka

Esdras Medina busca arrebatar la propiedad de León Pachecca

En 2007, León Pachecca era inquilino en el inmueble, sin embargo, en diciembre de ese mismo año firmó un contrato con la entonces propietaria Eliana Ugarte Santos, en el que ella se comprometió a vender oficialmente el recinto luego de que se cumplieran una serie de requisitos.

El costo de la transacción ascendía a 35.000 soles, cuya primera cuota de 5.000 soles fue utilizada por Ugarte para cancelar una deuda en Caja Arequipa . Luego de que el denunciante dio más de 10.000 soles, la mujer dejó de aceptar los montos.

El 11 de agosto de 2011, Eliana Ugarte y su hermano vendieron la casa al ahora presidente de la Comisión de Educación por 80.000 soles, a pesar de que ya había suscrito un compromiso con Pachecca Morocco, sobre quien impusieron una demanda de desalojo un año después.

“De pronto, no sé por qué motivo, la señora Eliana Ugarte ya no quiso continuar con el contrato. Es decir, dejó de aceptar los pagos parciales. Aparentemente, viéndolo así, sería un aprovechamiento de la señora. Se aprovechó del dinero del señor León Pachecca, levantó su hipoteca y luego ya no quiso vendérselo . Se lo vendió a otra persona (Esdras Medina Minaya)”, declaró Alonzo Dianderas, abogado de Pachecca, al portal Wayka.

En 2019, el Tercer Juzgado de Paz Letrado Civil falló a favor de León Pachecca, debido a que consideró que “ el denominado contrato de promesa de venta de inmueble no es un contrato preparatorio, pues las partes han celebrado—en efecto— un contrato de compra-venta , identificándose el bien vendido y estipulando el precio del mismo”.

Fallo a favor de León Pachecca. Foto: captura/Wayka

El ahora congresista de Renovación Popular planteó en 2018 otra demanda de desalojo, pero fue declarada infundada, decisión que fue apelada ante la Segunda Sala del Juzgado Civil de Arequipa, donde también fue rechazada.

Mala fe

La insistencia de Medina Minaya seguiría. En 2019 realizó un pedido de reivindicación, que también fue denegado por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa. El mencionado juzgado precisó que el presidente de la Comisión de Educación actuó de mala fe cuando “adquirió” la propiedad en cuestión, debido a que conocía que el dueño era León Pachecca.

“Por más que el señor Esdras Medina haya comprado y haya inscrito la propiedad a su nombre, no actuó de forma diligente para ver quién estaba dentro de la propiedad. Es decir, el señor Esdras lo compró a sabiendas de que la propiedad estaba en litigio ”, agregó el abogado del agraviado.

Ahora, León Pachecca espera que dicho registro realizado por el legislador sea declarado nulo por el Tercer Juzgado Civil de Arequipa.