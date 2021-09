Ministro de Transportes: El Gobierno de Pedro Castillo no tiene nada que ver con terrorismo

Tras la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, señaló que ni él ni el Gobierno de Pedro Castillo tienen que ver con el terrorismo. Contó, además, que fue víctima de la subversión.

“Yo personalmente he sido víctima del terrorismo. Queremos deslindar tajantemente (del terrorismo). El Gobierno de Pedro Castillo y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y todo lo que suceda es cuestión de otros, mas no de nosotros”, expresó el ministro desde Cajamarca, en declaraciones difundidas por Canal N.

También se refirió a lo que sucederá con el cuerpo de Abimael Guzmán, quien falleció el sábado 11 de setiembre de 2021 a las 6.40 a. m. en su celda de la Base Naval de Callao. Allí cumplía su condena de cadena perpetua por todos los crímenes que cometió en la década de los años 80 y 90.

“Eso (los restos de Guzmán Reinoso) que se encargue lo que es la justicia. Nosotros no nos metemos”, manifestó Silva. Además, agregó que será la ciudadanía la encargada de juzgar al cabecilla terrorista. “Que la sociedad lo castigue y que la sociedad lo juzgue”, prolongó.

El ministro de Transportes ya se había pronunciado sobre la muerte de Guzmán Reinoso en su cuenta de Twitter el último 11 de setiembre, en donde escribió: “Falleció el sanguinario Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso que causó tanto daño y muerte al país. No olvidemos el terror de esa época. Condenamos el terrorismo venga de donde venga. Construyamos un Perú más justo, en democracia y en paz”.

Silva se pronuncia sobre Iber Maraví

Asimismo, el ministro de Transportes fue consultado sobre su colega, el titular de Trabajo Iber Maraví, cuestionado por sus presuntos vínculos con Sendero Luminoso. Al respeccto, Silva contestó que “ya les dije que no tenemos que ver, en absoluto, con el terrorismo”.

Maraví Olarte aparece en atestados policiales sobre atentados terroristas ocurridos a inicios de la década de los años 80 en Ayacucho. En uno de ellos, incluso, junto a la senderista Edith Lagos. Además, dos miembros de Sendero Luminoso identificaron al hoy ministro de Trabajo como uno de los mandos del aparato subversivo en Huamanga.