Karol Paredes de Acción Popular: “Voy a apoyar la interpelación contra Iber Maraví”

La congresista de Acción Popular, Karol Paredes, anunció que apoyará la interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, para que responda sobre sus presuntos vínculos con el terrorismo y con Sendero Luminoso.

“Voy a dar mi opinión personal, no de bancada porque aún no hemos visto el tema. Personalmente, yo sí voy a apoyar la interpelación , porque me parece que hay que ser consecuente con lo que uno dice y con lo que uno hace”, declaró la parlamentaria acciopopulista a RPP.

Asimismo, señaló que de presentarse una censura contra el cuestionado Maraví Olarte, la secundará. “Hay casos comprobados de que él ha sido parte de un grupo que ha generado mucho daño al país, yo no puedo avalar a una persona que ha tenido esas supuestas acciones en su determinado momento”, expresó.

“Además, yo vengo de una región que se llama San Martín que ha sufrido fuertemente la violencia política, que ha sufrido fuertemente la gente, que ha tenido desempleo, que se ha generado mucha pobreza, que ha muerto mucha gente. Entonces, ¿cómo yo puedo apoyar a alguien que ha generado mucho daño no solamente a nivel de región, sino también a nivel de país? ”, añadió.

Aún no se concreta el pedido para que el titular de Trabajo acuda al Congreso, ya que la admisión de la moción de interpelación todavía se va a debatir en la próxima sesión plenaria, tal como anunció la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.

Maraví Olarte es cuestionado por aparecer en atestados policiales sobre atentados terroristas ocurridos a inicios de la década de los ochenta en Ayacucho; en uno, incluso, junto a la senderista Edith Lagos. De igual forma, tal como reveló La República, dos miembros de Sendero Luminoso lo reconocen como mando de un sector del aparato subversivo en Huamanga.

Pide cambios en el gabinete

La parlamentaria Karol Paredes, quien preside la Comisión de Ética, también indicó que le han sugerido al jefe de Estado Pedro Castillo cambios en algunos ministerios, pero que finalmente es “una decisión que la tiene que tomar el presidente si lo considera pertinente”.

“Nosotros hemos sugerido que algunos ministros tienen que ser cambiados. Principalmente, los que lideran la institución. Hemos dicho, por ejemplo, el titular de Trabajo por todos los antecedentes que se han venido dando a conocer a través de los medios. Hablamos también del ministro del Interior y otros”, concluyó.