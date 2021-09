Waldemar Cerrón sobre presunta agresión de Bellido: Es un tema zanjado para la bancada de PL

El congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón se pronunció este viernes sobre la presunta agresión verbal con expresiones machistas que habría realizado el primer ministro, Guido Bellido, hacia la congresista de Avanza País Patricia Chirinos.

En ese sentido, Cerrón indicó que es un tema zanjado para la bancada de su partido debido a que el caso será visto en la Comisión de Ética.

“ Creo que sí (está zanjado) porque es un tema que se va a ver, seguramente, en la Comisión de Ética u otros canales ”, manifestó a la prensa, tras haber mantenido una reunión con el presidente Pedro Castillo.

Por otro lado, se refirió a la Semana de Representación del Congreso, que se realizará entre el 20 y 24 de setiembre con la finalidad de que los 130 legisladores puedan constituirse a sus circunscripciones electorales de procedencia.

“La Semana de Representación significa el encuentro con las personas del pueblo que han votado por nosotros, y nosotros tenemos que escucharlos y atenderlos, para viabilizar todas las problemáticas ”, dijo.

No descarta nueva moción de censura a Alva

El parlamentario recordó que el pedido de moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alvam, se vio el último jueves durante la sesión del pleno y se desestimó que sea debatido por mayoría de votos.

“Ese es un tema que se ha resuelto el día de ayer (jueves). Ya se votó, nosotros no hemos acusado, hemos puesto una moción de censura, la cual no ha sido aprobada y quedó ahí. (...) Si hay necesidad de presentar (una nueva moción de censura), se presentará, y si no, no; no nos desesperamos”, señaló para la prensa tras haberse reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno.