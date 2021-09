Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre, se pronunció sobre la posible presentación de una nueva moción de censura en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

El parlamentario del partido del lápiz enfatizó en que el pedido contra Alva Prieto se vio el último jueves durante la sesión del pleno y se desestimó que sea debatido por mayoría de votos.

“Ese es un tema que se ha resuelto el día de ayer (jueves). Ya se votó, nosotros no hemos acusado, hemos puesto una moción de censura la cual no ha sido aprobada y quedó ahí (...) Si hay necesidad de presentar (una nueva moción de censura), se presentará y sino no, no nos desesperamos ”, señaló para la prensa tras haberse reunido con el presidente de la República, Pedro Castillo, en Palacio de Gobierno.

Al ser consultado sobre si desde Perú Libre interpondrán otra moción a la titular del Parlamento por la declaración de que “la calle pide (la) vacancia presidencial” de Castillo Terrones, insistió en que si lo hacen sería por un cuestionamiento distinto.

Respecto a la reunión que tuvo esta semana con el congresista de Podemos Perú Enrique Wong, Cerrón Rojas indicó que “fue un encuentro de bancadas democrático, donde libremente podemos conversar, sobre nuestros planes y nuestras ideas”. En tal sentido, aclaró que todos los partidos, incluyendo a la oposición, están trabajando por la gobernabilidad.

Perú Libre presenta proyecto para incorporar Asamblea Constituyente

Este viernes, legisladores de la bancada de Perú Libre presentaron ante la Comisión de Constitución un proyecto ley que tiene el objetivo de modificar el artículo 206 de la constitución con el propósito de incorporar la figura de la Asamblea Constituyente a fin de cambiar la carta magna.

La iniciativa n° 00174-2021 con autoría del congresista Alex Flores Ramírez detalla que “surge la necesidad de la formulación de una nueva Constitución, a través de una Asamblea Constituyente, dado que, la realidad aplastante los obliga a realizar un análisis y evaluación en nuestra Carta Magna y proponer soluciones”.