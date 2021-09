RMP sobre Castillo: “El gran dirigente sindical nunca fue dirigente porque no tenía sindicato”

Rosa María Palacios recordó que durante la campaña presidencial de las elecciones 2021 se resaltaba la carrera de Pedro Castillo como dirigente sindical. Sin embargo, Lucio Castro, secretario general del Sutep, ha señalado que el presidente de la República nunca se afilió a este sindicato y, mucho menos, fue su representante.

“Ni afiliado ni dirigente. Nunca puso su cuota sindical, entonces ¿cómo el profesor ejercía como dirigente sindical?, ¿quién le dio licencia sindical?”, cuestionó RMP.

Según información de la Ugel de Chota, Cajamarca, Castillo Terrones ha tenido licencia por incapacidad de 3 a 4 días a lo largo de toda su carrera. No obstante, existen ocho resoluciones sin goce de haber. Las más resaltantes son las otorgadas durante la huelga magisterial del 2017: del 18 de setiembre al 13 de octubre y del 14 de octubre al 7 de diciembre.

“¿Quién le paga a Pedro Castillo todos los meses que no trabaja? Organiza una huelga del Sutep, paraliza la educación peruana por tres meses y no era ni afiliado ni dirigente. Lo hace a través de una licencia otorgada por la UGEL para que no cobre, pero no pierde su plaza”, enfatizó.

Para Palacios, es posible que exista un delito de tráfico de influencias tras el reconocimiento apresurado por parte del Ministerio de Trabajo, dirigido por Iber Maraví, de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), fundado por Castillo Terrones en el 2017.

“El señor presidente nunca ha sido un dirigente sindical porque no hay sindicato que lo respalde. Él quería formar el suyo propio en el 2017″, acotó.

Ante esta nueva revelación, Palacios precisó que el jefe de Estado, al no tener ingresos por parte del Magisterio, ha tenido que percibir alguna otra entrada económica para solventar sus propios gastos durante su licencia de goce de haber.

“Lo que sabemos es que nunca se afilió al Sutep, nunca fue dirigente del Sutep, nunca pidió una licencia sindical bajo el amparo del Sutep. Resulta que el gran dirigente sindical nunca fue dirigente sindical porque no tenía sindicato y el gran maestro no tuvo aula porque tenía licencia sin goce de haber”, manifestó.