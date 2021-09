Piero Corvetto: “Creer en el fraude en Perú es un acto de fe, porque no hay ninguna sola prueba”

El jefe de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), Piero Corvetto, señaló que durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 no hubo fraude y que los ciudadanos que creen en ello lo hacen por un “acto de fe”, ya que no existe ninguna sola prueba que acredite esa acusación. Fueron los partidarios de Fuerza Popular y seguidores de Keiko Fujimori, la candidata que perdió, quienes difundieron esa teoría sin mostrar evidencia.

“ Creer en el fraude en el Perú es un acto de fe, porque no hay ninguna sola prueba. Antes decían que había evidencia, después pasaron a decir que había irregularidades y ahora lo que escucho a los voceros del fraude es: ‘Yo creo que ha habido fraude’. Cuando uno quiere demostrar algo, tiene que tener pruebas. (...) Pero no hay ningún argumento, ninguna prueba, solo rumores, fake news y un aparato de descrédito”, declaró Corvetto en diálogo con Exitosa.

“Nosotros pusimos no solamente los resultados bien y rápido, también las actas. Y no hay nadie que haya dicho que ‘esa acta que está allí no es igual al acta que yo tengo como personero’ o que ‘esa acta que está colgada no es el acta que yo firmé como miembro de mesa’ ”, agregó.

Asimismo, precisó que la “mala noticia” es que lo ocurrido en el Perú “no es un hecho aislado”, sino que se trata de un “hecho que se comienza a instalar en América a partir de Donald Trump”, el expresidente de Estados Unidos que difundió noticias falsas durante y después de la campaña presidencial estadounidense con la intención de no aceptar que había sido derrotado por Joe Biden.

Corvetto Salinas también lamentó que hoy en día haya un “núcleo duro” de “sectores mal informados a partir de un grupo malicioso, perverso que desprecia la vida y al ciudadano que piensa diferente que ellos”, aunque cree que dicho grupo de personas mal informadas va a empezar a disminuir.

“Iremos a cada una de las invitaciones del Congreso”

Además, el jefe de la ONPE indicó que la creación de la comisión en el Congreso que investigará las elecciones generales es una buena noticia, ya que podrán desbaratar las mentiras que se han estado diciendo sobre el proceso.

“Nosotros iremos como siempre a cada una de las invitaciones del Congreso, Nosotros creemos que no es una mala noticia (la comisión), creemos que puede ayudarnos muchísimo a aclarar cualquier duda que exista. Tenemos la tranquilidad de haber cumplido”, manifestó.

“Nos van a dar la posibilidad de tener un espacio para decirle a todos los que han mentido: ‘Mira, tu mentira aquí se cae. Tu mentira aquí se cae. Tu mentira aquí se cae’. Nosotros tenemos argumentos sólidos para contestar cualquier pregunta”, concluyó.