Era un día ajetreado en el Congreso de la República. La representación nacional se congregó en el hemiciclo para una nueva sesión del Pleno la mañana del jueves 10 de setiembre de 2020. Todo transcurría en el marco de lo normal hasta que el parlamentario Edgar Alarcón (UPP) se acercó a una Mesa Directiva encabezada por Manuel Merino (Acción Popular) para entregarle un USB que contenía, según dijo, información de gran importancia.

Señaló que dicha información eran unas grabaciones que le fueron entregadas de manera anónima e irregular. Sin embargo, pidió que estas sean reproducidas para que todos los legisladores pudieran presenciar lo que sería el inicio del fin del entonces presidente Martín Vizcarra Cornejo.

El primer audio expuesto tuvo lugar durante una reunión en la que Martín Vizcarra coordinaba con la entonces asistenta del despacho presidencial Karem Roca sobre las respuestas que debía dar ante la Fiscalía. Ello, por las visitas que tuvo a Palacio de Gobierno el cantante Richard Cisneros conocido como Richard Swing. La hipótesis del Ministerio Público es que hubo irregularidades en las contrataciones de Cisneros en el Ministerio de Cultura .

En la segunda grabación, se escucha una discusión entre Vizcarra Cornejo y Roca Luque acerca de la renuncia de esta última. Finalmente, en la tercera pista se escucha a la exasistente del despacho presidencial dialogando con Richard Cisneros, en donde señalan que el ex jefe de Estado los había traicionado.

Primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra

Luego de escuchar los audios, Manuel Merino, quien cumplía funciones como presidente del Congreso, suspendió la sesión y convocó a Junta de Portavoces a fin de que el Legislativo establezca una postura. Desde el hemiciclo muchos clamaban “vacancia presidencial”.

En la sesión de los voceros, Edgar Alarcón pidió garantías para su vida y su familia, así como para Karem Roca y Richard Cisneros. Incluso, recalcó que las grabaciones fueron recortadas porque tenían una duración de más de dos horas.

Finalmente, se decidió declarar al Parlamento en sesión permanente y proceder con el análisis de las escuchas. Asimismo, se planteó el primer pedido de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, el mismo que fue debatido el 18 de setiembre. En aquella ocasión, el mandatario interveno más de una hora. No obstante, los congresistas solo dieron 32 votos a favor de los 87 que se requerían para la destitución del presidente .

Pero ese solo sería el primer intento. Vizcarra Cornejo pasó por otros pedidos de vacancia cuando se difundió la noticia de que se había vacunado irregularmente con las dosis del laboratorio chino Sinopharm, que formaban parte del estudio clínico de la vacuna. Con eso sí se dio fin a su gobierno.

Caso Swing: los audios de Martín Vizcarra

Audio 1

Martín Vizcarra (MV): Lo que tiene que demostrarse es no porque hay un correo, hay un ingreso.

Karem Roca (KR): Es que se de el ingreso.

MV: Es parte del procedimiento, pero el ingreso se da cuando hay un registro.

MV: Tú no agendas, yo soy el que agenda.

KR: También puedo decir que no todas las reuniones que yo agendo tienen que ser con usted, puede ser con los asesores .

Audio 2

KR: Presidente, mire. Usted es mi padre. Yo lo he considerado mi padre. Yo en mi corazón he guardado muchas cosas. Pero el ministro le ha pedido la renuncia de Iván a través de Figuereda.

MV: ¿Qué ministro?

KR: El ministro de Vivienda le ha pedido la renuncia y ha dicho que usted le ha quitado la confianza a Iván. Iván no va a renunciar, quien se va a ir soy yo.

MV: Hoy día, entonces…o sea, no el ministro, el ministro está ajeno a todo esto.

KR: ¿Y quién está hablando con el ministro?

MV: Tu cabeza está llena de odio, llena de mentiras. O sea, ya me hartaste también ya. Vamos, a ver. O sea, todo lo que dices

KR: Yo no estoy llena de odio, presidente.

MV: Ahora metes al ministro. Tú lo estás metiendo al ministro.

KR: Usted termina y le voy a mostrar algo. No estamos llenos de odio. Nosotros somos una familia tranquila, una familia normal.

MV: Ahora resulta que el ministro le ha pedido, y quién le habrá pedido al ministro ahora vamos a aclarar.

KR: No sé, o por último llame a Figuereda a ver si le ha dicho algo a Iván, como que yo no supiera a ver pregúntele a Figuereda. Porque él sabe que yo voy a renunciar, él sabe que soy yo la que me voy a ir.

MV: No es como te de la gana.

KR: ¿Cuándo quiere que renuncie? ¿Quiere usted que renuncie hoy día?

MV: No, el tema fue que, sin decirle absolutamente nada a Figuereda y te pongo a ti…

KR: No, es que presidente... no ha sido así, muchas cosas yo callo para que la gente no quede mal, y muchas personas, y no ha sido así.

MV: Yo le dije ‘tranquilo, tranquilo, no se trata de precipitarse, vamos a ver qué cosa es lo mejor. Karem, yo la estimo por su familia y todo’. Aguanta, porque finalmente si va a salir Iván, y después por cualquier motivo sale Karem, no puedo dejar a todo en el aire.

KR: En eso hemos quedado, ¿pero usted quiere que renuncie ahora?

MV: ¿Pero qué me dijiste?

KR: ¿Usted quiere que renuncie ahora?

MV: ¿Pero qué me dijiste tú?

KR: ¿Cuándo quiere que renuncie?

MV: ¿Pero qué me dijiste tú?

KR: Que iba a renunciar.

MV: ¿Me dijiste fecha?

KR: No.

MV: No seas cínica pues, Karem. Por eso, tú me dijiste…

KR: Presidente, ¿quiere que le traiga hoy día mi renuncia? Para ustedes es fácil que yo renuncie para que todo el peso caiga sobre mí , dese cuenta.

MV: Ya, ¿pero quién ha dicho para renunciar?

KR: Yo he dicho, pero por qué.

MV: Ya entonces yo le digo ‘César tranquilo, aguanta, porque no quisiera que renuncie Iván, que le aceptes la renuncia y después salga Karem’.

KR: Anteriormente, usted me dijo ‘renuncia de una vez porque no vaya a ser que Iván se quede sin trabajo, los dos’.

MV: No, tú dijiste…

KR: Ya, está bien, yo he dicho que hoy día me iba.

MV: Hoy día sale el reportaje en El Comercio, todo el mundo se pone nervioso.

KR: ¿Y no se ponen nerviosos por Miriam?

MV: Se pondrán nerviosos los que tengan que ponerse nerviosos por Miriam, estoy hablando de tu caso.

KR: En mi caso, ¿mi caso a va traer abajo el Gobierno, presidente?

MV: No, en absoluto.

KR: Mire, lo único que le digo es que le doy mi palabra que me voy hoy. Pero la Fiscalía ha llamado la asistente del fiscal y me ha dicho que….

MV: (No se entiende)

KR: ¿Y quién me va a ayudar con el abogado?

MV: ¿Y quién está ayudando ahora?

K: Usted y Óscar, pues.

MV: ¿Qué diferencia hay? No entiendo. O sea, está bien. Yo, como te digo, ahorita seguramente y lo puedo llamar a Figueredo y él está igual de nervioso porque la línea conduce a Figueredo. De Miriam, hay líneas que conducen a otras. Ella tiene un problema propio. María, tiene también su esposo que trabaja. Tiene sus propios problemas. Ella está asustada. El problema para María es aparte.

KR: Pero ella es jefa, ella tiene un cargo.

MV: Pero, ¿quién pesa más? ¿A quién pueden llamarla? ¿María o tú?

KR: Pero yo no llamo a nadie sin autorización de Miriam.

MV: ¿Autorización de Miriam? La autorización es mía.

KR: Pero es de usted. Yo no llamo.

MV: ¿Quién pesa más? ¿María o tú?

KR: Yo, si usted dice.

MV: Ah, si yo digo. Una llamada tuya es una llamada mía.

KR: Cuántos de meses he estado arrinconada ahí.

MV: Una llamada tuya es una llamada mía. Si tú llamas a un ministro, viene en cinco minutos.

KR: Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre?

¿V: ¿Cuándo saltó pues?

KR: Cuándo saltó en el portal de Transparencia.

¿V: Por favor.

KR: Presidente, ahí saltó mi nombre. Yo nunca he estado involucrada en esto.

¿V: Por favor. O sea, el tema, la relación, o sea, todo eso lo buscan.

KR: Pero presidente...

MV: (Inintelegible)

KR: Ya, yo renuncio hoy día, pero mañana, ¿qué van a decir todos los titulares? Renunció, ella es la culpable ¿Y Miriam? La campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío.

MV: (Inintelegible)

KR: Usted sabe presidente que ella es la culpable de todas las cosas que están pasando aquí.

MV: Está bien, es la culpable. Y va a pagar por su culpa.

KR: ¿Pero cuándo quiere que renuncie?

MV: Tú no pones la fecha.

KR: Dígame y yo la presento ahorita.

MV: Es que yo la puedo publicar el lunes, el martes, como sea

KR: Ya.

MV: El tema está que aquí es que realmente con toda la estimación que te tengo, me genera desconfianza (sic).

Audio 3

Richard Cisneros (RC): Son cinco meses hasta el día de hoy. A mí ni siquiera me han dado un sol. Por cuidarlo a él, ¿qué hice? Saqué mi computadora, saqué mi iPhone, ¿y qué hice? Lo puse a buen recaudo. Saqué también todo lo que es de mi casa. Disco duro. Eso está guardado en tres lugares distintos. Hay tres copias distintas en diferentes lugares de mi seguridad. Tú sabes que las conversaciones tan delicadas que he tenido con él, con Miriam.

KR: Tú y yo no hemos hecho nada en contra ni de Miriam ni del señor. Más bien, necesitábamos porque sabíamos que si me fregaba a mí, te fregaba a ti. Uno, buscaron la forma. Pero Miriam se ha encargado de poner al señor en mi contra y también a ti . Ahora yo no sé, qué papel juega Óscar. Dijo que te estaba haciendo todo, que te estaba ayudando. Que puso los abogados, a mí también me ha puesto, pero yo no sé. Porque tener los abogados que ellos me ponen significa que se faltó a lo que yo hago. Por eso, Óscar dice que el presidente desconfía de ti porque has cambiado tu manifestación. Óscar no me está cuidando.

RC: Cuando pasa todo esto yo seguía comunicándome con Martín, antes que pasara esto, de la estupidez que él habló en Palacio. Yo ya sabía todo. Yo se lo advertí. Yo le dije te van a decir esto. Y tú sabes cómo es siempre. Se puso nervioso y dijo la peor pachotada que pudo decir un presidente. Y a raíz de eso comienza toda la investigación.

KR: Un amigo nunca niega a otro. Tan fácil hubiera sido decir, sí, él era mi asesor. Todo quedaba ahí y no pasaba nada. Mira a dónde hemos llegado.

RC: Él hubiera dicho que por supuesto que lo conozco, es un gran productor y por eso ha trabajado en el ministerio. Punto final. A mí me consta del trabajo que él ha hecho porque en la campaña hizo un trabajo espectacular.

KR: Mucha gente se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere Óscar? Simplemente limpiarse y quedar bien delante de Miriam. Tú sabes lo que pasó con Petrozzi. Tú sabes quién es Patricia Balbuena en este juego. Es tu oportunidad para que tú digas las cosas como son. Porque yo te aseguro que así como el presidente me ha traicionado a mí, te va a traicionar a ti . No le importa. Mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo. Me ha botado prácticamente. Si tú supieras lo que me ha dicho. Me ha humillado de la peor manera, Richard. Yo no te estoy mintiendo. Se ha burlado de mi ¿Ya no has estado 10 años conmigo? Yo no he querido renunciar porque no tengo nada. A él no le importa. Él solo quiere quedar bien. Quieren comprar mi silencio.

RC: A mí me mandaron callar, a mí Martín me prohibió, yo tengo todo guardado lo de Martín. Todo es todo y hay cosas que tú no sabes. (...) Yo tengo audios. Me tomaba los selfie con él en Palacio. Yo le decía Martín esta cosa va a pasar. Ellos ya saben que yo soy tu asesor. Ese señor cerró el Congreso porque yo se lo ordené. Ese señor se metió en Chincheros porque no me hizo caso. Yo le dije que iba a quedar como el peor de los delincuentes. Yo le expuse a ellos qué pasaría. Yo era el chico de los folderes azules. (...) Miriam (Morales) sí fue la que llamó para conseguirme trabajo . Quiero dejar bien en claro que si algo me pasa a mí, si alguien me manda a matar, yo le echo la culpa al presidente de la República. Martín en un correo me dice ‘¿Richard ya solucionaste lo de tu trabajo?’ le digo no, y me dice ‘no te preocupes, yo ahorita le hablo a la ministra’. ¿Qué es eso? Tráfico de influencias, vacancia presidencial. ¿Qué no tengo de Martín? Y me trata así. Yo le desnudé la corrupción en el deporte con anticipación ¿me hizo caso? Me mandó a callar. Desde el 23 de octubre de 2019 él ya no me responde.

KR: Sobre las visitas a Palacio.

RC: Yo me reuní con él.

KR: Claro, y ahora nos hemos repartido los temas de que yo te recibí por cortesía.

RC: Tú sabes que Martín dio la orden para que yo vaya.

RC: Yo lo llamé y lo grabé. (...) Claro, él firmó delate de mi cara, porque las diplomas ya estaban listas.