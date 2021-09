Keiko Fujimori: “Me encantaría que Lourdes Flores sea la candidata a la alcaldía de Fuerza Popular”

La excandidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó su deseo de que la abogada Lourdes Flores Nano sea la candidata a la alcaldía de Lima en representación de su agrupación política.

“Me encantaría que Lourdes Flores Nano sea la candidata a la alcaldía de Fuerza Popular” , expresó en una entrevista para Willax TV.

Por otro lado, Fujimori sostuvo que, ahora que no tiene alguna orden judicial que se lo impida, se reunirá personalmente con la letrada para agradecerle por el apoyo que le brindó durante la campaña electoral.

Flores también había actuado como asesora legal de Fuerza Popular durante las semanas en las que el fujimorismo denunció un supuesto fraude electoral detrás de la victoria de Pedro Castillo en los comicios de segunda vuelta.

“Ahora que ya no tengo restricciones, voy a ir a verla, voy a ir a saludarla, voy a ir a agradecerle. Respeto, valoro muchísimo a Lourdes Flores. Ella ha sido una gran crítica del fujimorismo y mía también. Pero respeto muchísimo su rol como política. Me encantaría (que Lourdes Flores sea candidata a la alcaldía por Fuerza Popular). Esa respuesta la tiene que dar ella ”, expresó.

No postularía nuevamente a la presidencia

Por otro lado, la líder del partido naranja anunció que no tiene intenciones de volver a postular a la presidencia de la República, la cual le fue esquiva durante los últimos tres procesos electorales en los que llegó a segunda vuelta, pero no logró ganar en dicha instancia.

“Tengo una gran responsabilidad como presidenta del partido Fuerza Popular. (…) No me voy de la política, pero no está dentro de mis planes ser candidata (presidencial) ”, sostuvo.

Anuncio incumplido

No obstante, esta no es la primera vez que la excandidata señala que no postulará a las siguientes elecciones. En ese sentido, en el año 2016, tras confirmarse su pase a la segunda vuelta de los comicios de ese año, en la que se enfrentaría a Pedro Pablo Kucynski, sostuvo que “en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori”.

Sin embargo, años después de dar dichas declaraciones, volvió a postular para el proceso electoral que se desarrolló durante el presente año, tras el cual Pedro Castillo fue nombrado como presidente de la República.