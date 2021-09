Juan Carrasco confirma que se dio alerta por presunto intento de Cerrón por salir del país

El ministro del Interior, Juan Carrasco, confirmó que sí hubo una alerta policial por un presunto intento de salida del país de parte del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pese a que la Policía Nacional del Perú había señalado previamente que el documento que consignaba tal información era “falso”.

“Respecto a la alerta dada por la Policía Nacional del Perú, es un documento que normalmente se utiliza ante la información del organismo de inteligencia de la Policía, ante presuntas acciones de personas que podrían huir del país” , declaró a la prensa cuando se le preguntó sobre el posible intento de huida del exgobernador regional de Junín.

En ese sentido, Carrasco manifestó como antecedente al caso del exmagistrado César Hinostroza, quien logró huir del país al no activarse la alerta correspondiente.

“Ya hemos tenido un caso, en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, donde, por no dar finalmente la alerta, la persona (César Hinostroza), pese a que no tenía una orden de captura todavía, se fue del país. Entonces, ante esa eventualidad, y siguiendo las buenas prácticas de los protocolos y los reglamentos de la Policía, se activó esta alerta ”, sostuvo.

Lo expresado por Carrasco ratifica la información confirmada por el teniente general PNP Javier Gallardo Mendoza, quien dijo que sí era cierto que circuló una alerta en la institución policial ante la presunta salida del país de parte de Vladimir Cerrón, quien mantiene procesos en su contra por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios.

Sin embargo, la autoridad precisó que, en el caso particular del líder de Perú Libre, no puede hablarse de un posible intento de fuga, ya que este no mantiene un impedimento de salida del país.

“El señor Cerrón no tiene ningún impedimento de salida; en consecuencia, hablar de una posible fuga no es la correcta porque —repito— no tiene ningún impedimento de salida o, por lo menos, la Policía no lo conoce”, refirió.

Posible búsqueda de asilo político

Días atrás, el abogado de Vladimir Cerrón, Raúl Noblecilla, comentó en una entrevista para Canal N que, ante la existencia de una supuesta “persecución política” contra su representado, este no descartaría solicitar el asilo político .

Luego, a través de su cuenta de Twitter, el secretario general del partido oficialista negó que estuviera pensando en recurrir a dicha medida y afirmó que enfrentaría, dentro del país, los casos que se le imputan.