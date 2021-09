Iber Maraví: “Si hay una censura, el pueblo dirá si fue justa o no fue justa”

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Iber Maraví, señaló que si el Congreso llega a censurarlo será la ciudadanía quien juzgará al Parlamento. Ya que, según indicó, el pueblo es el “mejor juez”.

“En caso de darse la censura, el pueblo peruano verá, será testigo del actuar. Yo todavía no quiero decir cómo será el voto. Me censuren o no me censuren el pueblo será el mejor juez ”, declaró Maraví desde Ayacucho a las cámaras de Canal N.

“Esos señores que se la quieren dar de jueces y que se creen la suprema corte celestial, y que por encima de la justicia terrenal peruana ahora quieren condenar a Iber Maraví, bueno, ahora van a ser juzgados por el verdadero juez. ¿Quién es el juez? El pueblo peruano. Entonces, si hay una censura, el pueblo dirá si fue justa o no fue justa ”, agregó.

Moción de interpelación

En el Legislativo no hay ningún pedido de censura. Lo que sí existe es una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, la cual será debatida en la próxima sesión plenaria para decidir si la admiten o no. Maraví es cuestionado por sus presuntos vínculos con el terrorismo.

Ante esto, el titular del MTPE indicó que como, ya ha señalado, asistirá al hemiciclo si el Pleno lo llama. “Ya conozco las siete preguntas. Todo el Perú conoce el pliego interrogatorio y las respuestas ya están dadas, ya tienen las respuestas en todas mis declaraciones”, añadió.

“Pero si en caso me quieren escuchar una vez más con mis respuestas, otra vez iré porque obviamente estoy obligado a ir con la cordialidad del caso al Congreso de la República”, prolongó.

Por último, Mavarí volvió a deslindar de las acciones subversivas. “Cuántas veces he dicho: ‘Deslindo de Sendero Luminoso’. Rechazo el terrorismo venga de donde venga. Esas son mis expresiones que permanentemente yo digo porque así lo siento”, concluyó.