Heidy Juárez: “Si siguen en su terquedad de no hacer cambios, les pasará factura”

La congresista de Alianza para el Progreso (APP) Heidy Juárez Calle, representante por Piura, se refiere aquí a la responsabilidad del Ejecutivo para decidir el cambio del premier Guido Bellido, el ministro Íber Maraví y otras autoridades cuestionadas. Pidieron al presidente atender ese reclamo.

¿Su bancada insiste en la remoción de Guido Bellido?

Sí, efectivamente. Y se lo dijimos al presidente Castillo en la reunión que sostuvimos. El vocero Eduardo Salhuana le expresó el cuestionamiento que se tiene a Guido Bellido y a Iber Maraví.

¿Cuál fue la preocupación ante los ministros?

Eso, que son ministros y tienen acceso a todo tipo de información. A los dos se les sindica por vínculos con el terrorismo, y para nosotros es peligrosísimo . Cuando el río suena es porque piedras trae.

¿Y ante ese pedido vieron receptivo al presidente?

Sí, receptivo. Aunque creo que no ha sido muy explícito en su conversación, quizás porque no conoce mucho la administración pública, pero es una apreciación personal.

Pero les prestó atención...

Escuchó a todos los congresistas. Hubo pedidos generales y específicos. Al final comenzó a disipar las dudas de cada uno. En mi caso, por ejemplo, tomó en cuenta el tema de la paridad, por la importancia de la presencia de la mujer y lamentablemente en su gabinete no se ha visto esa cuota de participación.

¿Solo la salida de Bellido y Maraví puede tranquilizar las aguas? ¿O hay alguna alternativa a esto?

Pasa que su participación es muy preocupante. Los vinculan en temas de terrorismo, y allí hay una sensibilidad social en ese tema, pues muchos fueron afectados, de manera directa e indirecta. Como digo, un ministro tiene acceso a todo. Imagínate que tengan acceso a información que sea cuestión de Estado.

¿Este pedido para la salida del premier no se contradice con el otorgamiento de la confianza al gabinete Bellido?

Yo fui muy cuestionadora antes de dar la confianza al gabinete. Dije, como Heydi Juárez no le daría el voto de confianza. Pero hay que entender que soy representante de la región Piura, una de las más golpeadas en todos los aspectos, en corrupción, en reconstrucción, en pobreza, en analfabetismo... No puedo pensar desde una posición egoísta porque... ¿Quién ejecuta obras?, ¿quién decide?, ¿a este proyecto se le da financiamiento o no?, ¿quién tiene esa facultad? No es el Legislativo, es el Ejecutivo. Y si no dábamos la confianza, todo se iba a retrotraer, iba a haber crisis política y eso le iba a pasar factura a nuestras regiones.

Algunos pueden decir que la insistencia de su bancada en que se vayan esos ministros les hace juego a las bancadas más extremas del Congreso. ¿Qué les responde?

No pensamos en las posiciones que existen en el Congreso, pensamos en la gente de a pie, en la población. Pero si no damos nuestro punto de vista y nos quedamos callados es como si avaláramos lo que está mal. Lo que hacemos es exhortar a quien tiene la facultad de hacer los cambios, que es el Ejecutivo. Y si sigue en su terquedad de hacerlo, le va a pasar la factura porque el pueblo no es tonto ni ciego.

El presidente debería hacer caso y evitar el caos.

Así es. Con encerrarse en la terquedad no se logra nada. No puede hacerse cargo de lo que han hecho personas como Maraví, quien debe responder por lo que hizo. Hay heridas y secuelas que aún quedan.