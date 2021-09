Este viernes se oficializó la designación del exparlamentario Edgar Ochoa como asesor del despacho viceministerial de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera a cargo de la primera vicepresidenta, Dina Boluarte.

Precisamente, la norma fue firmada por la representante del Ejecutivo e indicaba que se trata de un cargo de confianza.

Ochoa se desempeñó como congresista durante el periodo parlamentario 2016 - 2021 por el Frente Amplio ; no obstante, durante su gestión, renunció a su partido y se unió a la bancada de Nuevo Perú.

El legislador solo pudo estar tres años en el cargo, hasta setiembre del 2019, ya que el expresidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso de la República.

Modesto Montoya es designado como consejero presidencial

El último jueves, el físico Modesto Montoya fue designado como consejero presidencial de la Comisión Consultiva en materia científica.

Según indicó el documento oficial, el cargo de consejero presidencial no genera vínculo laboral con el Despacho Presidencial de ninguna naturaleza, no actúa en relación de subordinación y no se encuentra comprendido en el régimen laboral del servicio civil.

Montoya fue parte del equipo técnico de Perú Libre en temas científicos durante la segunda vuelta presidencial, que tuvo como candidato a Pedro Castillo.

Dina Boluarte critica preguntas de los medios

Boluarte criticó a los medios de comunicación por, supuestamente, insistir en hacer preguntas sobre Guido Bellido y de los distintos temas controversiales que rodean al Gobierno del presidente Castillo.

“Le agradecería a la prensa que sus preguntas sean más proactivas. Estamos diciendo todos los días (del programa de entrega de bonos) de Yanapay Perú, que este 13 de septiembre empieza el apoyo económico a los más vulnerables, pero para la prensa creo que esto no es de mayor importancia”, manifestó.