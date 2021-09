Consejo de la Prensa Peruana asegura que “la libertad de expresión está en riesgo”

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), manifestó que en el actual Gobierno, liderado por Pedro Castillo, se está poniendo en peligro la libertad de expresión. Ello, dijo, por los ataques a determinados medios de comunicación y la negativa a la prensa a cobertura de actos oficiales.

“La libertad de expresión está en riesgo, de eso no cabe ninguna duda. Declaraciones como esas (las de Dina Boluarte) afectan el ecosistema democrático. (...) Estamos hablando de derechos que están cogidos en el derecho internacional. Acá no hay medias tintas. Estamos hablando de una libertad que es fundamental”, mencionó en diálogo con RPP.

En ese marco, Salazar Zimmermann indicó que existen varios indicios que alertan de ese riesgo a la libertad de expresión. Enumeró algunas situaciones como las restricciones a los medios de prensa para obtener declaraciones del jefe de Estado o de titulares de carteras.

“Los periodistas no pueden entrar a actos públicos. Por ley se da esa disposición. Que los periodistas no puedan entrevistar a ministros, que no haya conferencias de prensa después de los Consejos de Ministros es algo gravísimo. El poder le debe dar declaraciones a los medios de comunicación. Es su obligación , hay que mantener la transparencia dentro de todos los gobiernos”, añadió.

Sin embargo, destacó: “Esta erosión que estamos viendo de la libertad de expresión no es exclusiva del Gobierno del presidente Castillo. Ha venido dándose desde antes, por ejemplo, el Gobierno cortito de Manuel Merino”.

Salazar: “Sabemos que hay un divorcio entre el Gobierno y los medios de comunicación”

Asimismo, Rodrigo Salazar expresó que se sabe que “hay un divorcio entre el Gobierno y los medios de comunicación”. Por ello, informó que el último miércoles el CPP se reunió con el presidente Pedro Castillo para hacerle llegar las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que tratan sobre los principios básicos de la libertad de expresión.

“ El presidente recibió ambas declaraciones, se comprometió a estudiarlas y analizarlas primero con su equipo , y nos cursaría una respuesta tentativa por escrito. No nos dijo cuándo, pero esperamos que sea próximamente”, refirió.