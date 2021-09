Congresista Heidy Juárez señala que APP respaldará interpelación a Iber Maraví

La congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Heidy Juárez, señaló que todos los legisladores de su bancada apoyarán la interpelación planteada contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, debido a los cuestionamientos que vienen dándose sobre su idoneidad para encabezar dicha cartera.

“El vocero (Eduardo Salhuana) lo ha expresado y ha dicho que vamos a respaldar la interpelación frente a los hechos que se están dando, a los cuestionamientos que hay ”, declaró para Canal N.

Por otro lado, la legisladora se refirió a la reunión que tuvo recientemente el presidente de la República, Pedro Castillo, con el ex candidato presidencial César Acuña y con otros congresistas de APP.

En ese sentido, comentó que cada miembro del partido presente alcanzó sus opiniones al jefe de Estado y que hubo un pedido de la agrupación política para que Castillo realice cambios en el gabinete ministerial.

“Como bancada, le hemos hecho ver, le hemos dicho las cosas. Es más: Eduardo Salhuana, que es el vocero del partido, mencionó nombres. En mi caso, me expresé y le dije que no queríamos personas que tengan antecedentes, que lamentablemente no tienen un currículum que amerite que estén en un ministerio”, señaló.

“Ha sido una reunión amena. Cada uno ha aportado, ha dado su punto de vista, ha habido pedidos específicos y pedidos generales. El presidente ha tomado nota de cada uno de ellos. Ha escuchado, pero no sabemos si va a decidir o no hacer los cambios que se le han sugerido y que hemos exhortado en esa reunión ”, añadió.

Asimismo, la congresista, contó que remitió un documento al Ministerio de Justicia para que me le alcancen una relación de las personas que están siendo procesadas por terrorismo. “Esta observación que vamos a obtener va a dar mucho para poder escuchar las respuestas que van a dar”, agregó.

Paridad de género en el gabinete

Heidy Juárez indicó también que, entre los temas abordados en la reunión con Pedro Castillo, estuvo también el de la paridad de género en el Consejo de Ministros.

“La paridad también (se comentó). La participación de la mujer es muy importante y hemos sido muy enfáticas las mujeres que asistimos a esa reunión, de una bancada en la que somos 8 mujeres”, comentó.