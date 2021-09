Testigo dice no saber si Guillermo Bermejo tenía lazos con Sendero Luminoso

El juicio oral contra Guillermo Bermejo por presunta filiación al terrorismo se reanudó con la presentación del dirigente cocalero Serafín Luján, testigo de la defensa. El agricultor dijo tener una relación amical con Bermejo, pero dijo no saber si este tendría alguna relación con el terrorismo.

Luján relató que conoció a Bermejo el 2004 en la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp). Él era dirigente de la Conpaccp y el hoy congresista les daba ideas sobre cómo concretar sus reclamos ante el Gobierno para evitar la erradicación de la hoja de coca. “La comisión invitó a Bermejo para que hable sobre la lucha contra el narcotráfico. Conocía más sobre el tema, y debido a que tenía la facilidad de vivir en Lima podía recopilar más datos”, recordó.

Luján afirmó que vio nuevamente a Bermejo el 2009, durante un festival en Pichari donde fue invitado para una exposición, y aseguró que “nunca” ha visto a terroristas en esta zona.

El fiscal Gino Quiroz le consultó sobre la investigación que se le había abierto el 2020 por el presunto delito de terrorismo. El testigo indicó que empezaron a investigarlo porque pensaron que “era el segundo” de un candidato al Congreso que fue excluido. “Un fiscal trató de incriminarme, incluso creo que hizo una denuncia, pero nunca me citaron. Me enteré después de mucho tiempo. Que se me investigue” , enfatizó.

Luján respondió al representante de la Procuraduría, Manuel Salvador Vílchez, que desconocía si Bermejo tenía alguna vinculación con los terroristas Quispe Palomino.

Para esta audiencia se tenía prevista la presentación de Ruth Rodríguez Salvatierra, exteniente gobernadora de Otari (Pichari-Vraem), pero no asistió. El juez Andrés Churampi dijo que el próximo miércoles asistirá el testigo Bobby Villarroel Medina, y el 22 de setiembre los diez testigos que faltan.

Claves

Señalado. El coronel Max Anhuamán Centeno, testigo de la Procuraduría, afirmó que Bermejo actuaba como articulador en los campamentos terroristas y tenía vínculos con miembros de las FARC en Venezuela.

Pasos. Según el oficial PNP, el 2006 hacía un trabajo de inteligencia contra Bermejo, quien era conocido como ‘Camilo Torres’. Este fue a Llochegua, Huanta, donde se encontró con los Quispe Palomino, de SL.