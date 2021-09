Modesto Montoya sobre creación de Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Es una necesidad nacional”

El nuevo consejero presidencial en materia científica, Modesto Montoya, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, tiene entre sus planes la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que responde a una necesidad nacional: mejorar las inversiones que se vienen ejecutando en este rubro.

“El presidente Pedro Castillo tiene la intención, que también es la nuestra (como comunidad científica), de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología para optimizar las inversiones que se hacen en este campo y tratar de recuperar nuestros talentos científicos (...). Esto (creación del Ministerio) es una necesidad nacional; no creo que haya dificultades en ese campo”, afirmó Montoya en diálogo con Exitosa.

Asimismo, remarcó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) formará una comisión con el fin de proponer un proyecto de ley que tendría que ser sustentado en el Congreso.

“ Esta es una responsabilidad directa de la Presidencia del Consejo de Ministros . Nosotros estamos como asesores, pero ellos son los que van a formar una comisión, seguramente estaremos ahí, para proponer un proyecto de ley de creación del ministerio. Esto tendrá que ser aprobado por el Congreso”, aseveró.

En ese sentido, el también físico nuclear aseguró que uno de los propósitos del nuevo ministerio es fomentar la investigación en el Perú.

“Todos los países que apuntan hacia un futuro con ciencia en tecnología están creando sus ministerios. Nuestro país está en retraso, pero ya se pretende avanzar en esa dirección (...). La carrera de investigador no es una carrera universitaria, es en realidad la convocatoria que haría el Ministerio de Ciencias y Tecnologías a puestos de trabajo para investigadores. Los investigadores ya existen, están aquí y en el extranjero”, mencionó.

Finalmente, evidenció que por primera vez la opinión pública está actuando con minuciosidad sobre los antecedentes de las personas, en referencia a los miembros del gabinete Bellido.

“Yo no soy político, soy científico y observo las cosas de forma objetiva. Lo que veo es que por primera en la historia del Perú estamos recontrasuperminuciosos en el pasado de las personas, pero lo cierto es que hay una confrontación que no es buena para el país (…). Parece que la campaña no ha terminado, parece una guerra”, culminó.