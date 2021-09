Lucio Castro: “Indudablemente dentro del gabinete ministerial hay senderistas”

El último martes se supo que el profesor César Tito Rojas, cercano al presidente Pedro Castillo, visitó la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), presentándose como dirigente magisterial. En esta entrevista, el dirigente del Sutep, Lucio Castro, denuncia que Tito Rojas no milita en su gremio, sino en la Fenate y antes en el Movadef.

¿Cómo han tomado que el señor César Tito rojas haya visitando la PCM diciendo ser dirigente del Sutep?

Con mucho malestar. Él no es afiliado ni dirigente. Él no pertenece al Sutep. El día de ayer se ha desenmascarado. Es el comportamiento de varios de estos compañeros, que buscan dañar la unidad del magisterio.

¿Cuál sería el objetivo de Tito Rojas de tomar el nombre del sindicato?

Habrá entrado a nivel de coordinación con el Gobierno ya sea por trabajo o buscando trabajo o, en todo caso, impulsando actividades que son propias de él: división y apostar por destruir y desaparecer al Sutep.

¿Quién es César Tito rojas para usted?

Está probado que es fundador del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, que tiene un accionar violentista que se traduce en asesinatos y hechos sangrientos como Lucanamarca. El señor no es afiliado al Sutep, es miembro de la Fenate.

¿Por qué es peligroso que Tito Rojas tenga cercanía con el Gobierno de Pedro Castillo?

Mira, la cercanía de él no solo es con el Gobierno, es con el señor Castillo desde que él era dirigente o, en todo caso, impulsor de un momento de lucha en el año 2017. Él (Tito Rojas) estaba en el entorno de Castillo. Segundo, él es parte de una organización que es el Movadef. Y para todos es de conocimiento que es el brazo político de Sendero Luminoso.

¿La Fenate es un sinónimo del Conare?

La Fenate es lo mismo, pero con diferente nombre. Antes han sido Conare, después han sido bases regionales, después han sido Fenamas. Son los mismos, con las mismas intenciones, pero con distinto nombre.

¿Cree usted que el presidente Pedro Castillo todavía conserva este ánimo de liderar el sector magisterial?

Por supuesto, esto forma parte de un conjunto de acciones y una de ellas es la construcción e inscripción de esa federación propatronal y progobiernista, que él ha impulsado con el ministro de Trabajo, Iber Maraví, que es la Fenate Perú.

¿La Fenate Perú que viene a ser del Movadef?

Es la federación a través de la cual quieren ingresar al magisterio, porque saben que el magisterio es un sector que está en todas partes del país, que genera corrientes de opinión.

¿En qué se diferencia el CEN Sutep y la Fenate Perú, tomando en cuenta que ambos son sindicatos de izquierda?

Nosotros no tenemos las manos manchadas de sangre. Nosotros no hemos asesinado dirigentes, no hemos cometido genocidio. Nosotros hemos apostado y hemos luchado por la democracia en tiempos de dictadura en el país.

¿Cómo diferenciar a un dirigente de la Fenate o Conare, y a uno del CEN Sutep? He visto que los primeros marchan con banderas que llevan el rostro de José Carlos Mariátegui y que ustedes en las suyas enarbolan al dirigente Horacio Zeballos.

Nosotros tenemos un estatuto donde están los logos y siglas de nuestra organización. Y un lema nuestro es “por la unidad sindical clasista”. Nuestras imágenes son Horacio Zeballos y el logo de la Internacional por la Educación.

¿Y ellos?

Mientras que ellos tienen una lógica no de frente único, sino partidario. Por eso es que su lema dice “Por una línea sindical clasista”. Línea tiene que ver con uniformidad ideológica y en un sindicato no puede haber uniformidad ideológica.

¿Y esa línea es peligrosa para la democracia?

Esa línea que ellos proponen es la línea que han buscado inculcar a través de su organización política que es Sendero Luminoso o el Movadef.

Castillo no deslinda de Maraví. ¿Por qué?

Lo que diga su gremio es porque lo están involucrando a él. Para el magisterio queda claro que nosotros no hemos estado con senderistas. Indudablemente dentro del gabinete ministerial hay senderistas. Lo digo por la forma en cómo se ha conocido en los medios de comunicación las informaciones sobre Iber Maraví. Por eso es que pedimos su destitución.

Me imagino que también lo piden porque gracias a Maraví existe la Fenate Perú, ¿no?

Ha evidenciado conflicto de interés, ha violentado la normatividad y sus mismos principios. Lo que está haciendo es fraccionar a los trabajadores.

He escuchado que varios congresistas del bloque de Castillo y algunos dirigentes de la Fenate hablan de reestructurar la Derrama Magisterial. ¿Cree que ellos buscan dirigir esta institución?

Ellos han dicho que quieren destruir al Sutep y acabar con la Derrama Magisterial.

¿Por qué?

Ahora están diciendo que quieren tener un asiento en el directorio. Quieren poner las manos en el dinero de los maestros.

¿Y eso serviría para financiar un partido político?

Seguramente. Ese es un objetivo perverso.